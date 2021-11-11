Одним абзацем. Все о задержании палача Донецкой "Изоляции" Дениса Куликовского

Мы собрали всю информацию о жестоком боевике "ДНР", которого СБУ задержала в Киеве

Палачу тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому избрали меру пресечения/Коллаж: Сегодня

9 ноября в Киеве поймали бывшего боевика террористической организации "ДНР" Дениса Куликовского, более известного как "Палыч". Он пытал и убивал людей в секретной донецкой тюрьме "Изоляция".

Что известно о задержании и Денисе Куликовском

Реклама

9 июня 2014 года вооруженные представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" захватили территорию бывшего завода по производству изоляционных материалов. Ее превратили в жестокую секретную тюрьму "Изоляцию", которую в течение 2015-2018 годов возглавлял Денис Куликовский. Он запрещал людям есть, бил их, раздевал и поливал холодной водой из автомобильной мойки, унижал. Также освобожденные пленные говорят, что иногда избиения заканчивались смертью, поскольку в тюрьме были комнаты для настоящих пыток. По словам людей, переживших мучения, "Палыч" — страшный человек с признаками психического расстройства. Несколько лет назад изверг сбежал с неподконтрольной территории. В Киеве его поймала СБУ. Но что забыл в столице Украины, как скрывался и почему его так долго не могли найти, спецслужба пока молчит. Злоумышленника задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны). На следующий день, 10 ноября, в Приморском районном суде Мариуполя избрали меру пресечения военному кату — арест на 60 суток, без права внесения залога.

О громком задержании Дениса Куликовского — в сюжете новостей "Сегодня".