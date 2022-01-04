Одним абзацом. Все про затримання українського режисера в Італії на вимогу РФ

З 17 січня громадянин України перебуває в італійському СІЗО

В Італії намагаються запобігти екстрадиції Євгена Лавренчука до РФ/Колаж: "Сьогодні"

В Італії на запит Росії затримали Євгена Лавренчука — українського театрального режисера, номінанта Шевченківської премії, колишнього головного режисера Одеського театру опери та балету, ректора Першої української школи театру та кіно.

Що відомо про затримання?

З 17 грудня 2021 року українського режисера Євгена Лавренчука тримають у СІЗОв Італії у зв'язку із запитом Росії про його екстрадицію до РФ. За заявою Російської Федерації, Євген, перебуваючи на території країни 8 років тому, нібито скоїв кримінальне порушення. Наразі італійська сторона вивчає запит. Деталі справи поки що не розголошуються, але відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які нібито зафіксовані на території РФ. Режисер отримує підтримку консульства України в Італії та адвоката, який намагається запобігти його екстрадиції до Росії. Сім‘я і близьке оточення Євгена дали дозвіл на публічне розголошення справи, розуміючи, що кримінальна справа проти нього сфабрикована, схожа на політичне переслідування, і сподіваються на підтримку ЗМІ та його колег, які зможуть вплинути на ситуацію і не допустити екстрадиції Євгена Лавренчука до країни-агресора. На затримання Лавренчука відреагувала ексзаступниця міністра культури України Ірина Подоляк. Вона заявила, що чоловіка можуть тримати в СІЗО не більше, ніж 60 днів, і він повинен бути звільнений, якщо "у Росії не домалюють справу". Як повідомляє видання "Українська правда", 31 грудня нашого громадянина відвідав консул. Умови його тримання під вартою прийнятні, стан здоров‘я задовільний. Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що консули тримають справу на особливому контролі.

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