Окупанти залучають до свого війська "гарматне м'ясо" без досвіду. Дані Генштабу на 16-й ранок війни

Росіяни, попередьте інших, що на вас тут не чекають / Колаж "Сьогодні"
Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на ранок 16-ї доби протистояння російському окупанту:
- Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника від вечора 10 березня не відбулося.
- На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійськи меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.
- На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово окупованих населених пунктах.
- Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.
- В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.
- За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби.