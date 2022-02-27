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СЬОГОДНІ Новини України

Окупанти поранили іноземних журналістів – у якому вони стані

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 13:16
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Вся інформація про стан журналістів передається до посольства Данії у встановленому порядку
Медики прооперували поранених окупантами журналістів
Медики прооперували поранених окупантами журналістів / Фото: Колаж: Сьогодні

В обласну клінічну лікарню Полтави поступили двоє іноземних журналістів, громадяни Данії.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.

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Поранення середньої тяжкості, отримали в Охтирці. Їх прооперували. Стан стабільний, притомні.

Інформація передається до посольства Данії у встановленому порядку.

Ситуація в Україні 27 лютого

  • Четвертий день вторгнення Росії в Україну розпочався з потужних вибухів. Окупанти підірвали газопровід у Харкові, а у Василькові – нафтобазу. Проте є й добрі новини – ЄС запровадив нові жорсткі санкції проти РФ – відключення від системи SWIFT, заморожування активів Центрального банку та обмеження для російських олігархів у Європі.
  • Світові лідери не змогли домовитися про відключення Росії від SWIFT, повідомляє "Українська правда". У спільному рішенні держав ЄС та G7 йдеться, що тільки "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT". Цей захід може підірвати стабільність конкретних банків, але на експортний потенціал Росії аж ніяк не вплине.
  • Жоден боєць Збройних Сил України не склав зброї. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
  • Війська окупантів увійшли до міста Куп'янська Харківської області. За інформацією на Facebook-сторінці Куп'янської міськради, мер міста провів переговори з росіянами, ворожа колона у супроводі поліції пересувається містом.
  • У Києві внаслідок обстрілу загинув шестирічний хлопчик. Дитину привезли до лікарні вже мертвою. Також серйозно постраждали ще двоє дітей та троє дорослих, їх доправили до лікарні "Охматдит".

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