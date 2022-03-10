Окупанти лише рахують 200-х. СБУ перехопила дзвінок військового РФ під Миколаєвом (відео)

Захисники Миколаєва тримають оборону міста, а окупанти зазнають значних втрат і рахують, скільки у них 200-х.
Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з Росії, опублікована у Facebook.
Частина ворожого окупанта зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і залучена до нападу на місто.
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Про що йшлося в розмові
На запитання "у тебя там точно все хорошо?" в окупанта одна відповідь – перелік втрат "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, розх**рило".
А далі він поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що "пол 2 батальона розх**рило" вообще. И командир полка их погиб".
"Втрати ворога, попри всі спроби їх приховати, величезні. А українська перемога – вже ближче! Стоїмо!" – переконані в СБУ.
Бойові втрати противника з 24.02 до 10.03 орієнтовно становлять:
- особового складу – понад 12 000 осіб;
- танків – 335 од.;
- бойових броньованих машин – 1105 од.;
- артилерійських систем – 123 од.;
- РСЗВ – 56 од.;
- засоби ППО – 29 од.;
- літаків – 49 од.;
- гелікоптерів – 81 од.;
- автомобільної техніки – 526 од.;
- кораблі/катери – 3 од.;
- цистерн з ПММ – 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
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