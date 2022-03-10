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Окупанти лише рахують 200-х. СБУ перехопила дзвінок військового РФ під Миколаєвом (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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10 березня, 14:36
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Загарбник розповідає, що справи у нього йдуть не дуже добре, а багато товаришів по службі вже на тому світі
СБУ перехватила розмову окупантів.
СБУ перехватила розмову окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Захисники Миколаєва тримають оборону міста, а окупанти зазнають значних втрат і рахують, скільки у них 200-х.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з Росії, опублікована у Facebook.

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Частина ворожого окупанта зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і залучена до нападу на місто.

Про що йшлося в розмові

На запитання "у тебя там точно все хорошо?" в окупанта одна відповідь – перелік втрат "…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, розх**рило".

А далі він поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що "пол 2 батальона розх**рило" вообще. И командир полка их погиб".

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"Втрати ворога, попри всі спроби їх приховати, величезні. А українська перемога – вже ближче! Стоїмо!" – переконані в СБУ.

Бойові втрати противника з 24.02 до 10.03 орієнтовно становлять:

  • особового складу – понад 12 000 осіб;
  • танків – 335 од.;
  • бойових броньованих машин – 1105 од.;
  • артилерійських систем – 123 од.;
  • РСЗВ – 56 од.;
  • засоби ППО – 29 од.;
  • літаків – 49 од.;
  • гелікоптерів – 81 од.;
  • автомобільної техніки – 526 од.;
  • кораблі/катери – 3 од.;
  • цистерн з ПММ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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