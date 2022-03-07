Окупанти вбили мера Гостомеля

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Мер Гостомеля Юрій Приліпко був застрелений російськими окупантами.
Про це повідомляє у Facebook Гостомельська селищна рада.
Доповнюється...
Мер Гостомеля Юрій Приліпко був застрелений російськими окупантами.
Про це повідомляє у Facebook Гостомельська селищна рада.
Доповнюється...
Прийняв вогонь на себе. Підполковник Вагоровський Едуард Миколайович. Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим льотчикам піднятися у повітря. Герой України (посмертно).Герої не вмирають!