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Він служив до останнього. Окупанти потопили український військовий катер

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8 березня, 20:51
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Інформацію підтвердили у ВМС ЗС України
Наші захисники трималися до останнього / Колаж "Сьогодні"
Наші захисники трималися до останнього / Колаж "Сьогодні"

На війні без втрат не буває. Стало відомо, що Військово-морські сили України втратили патрульний катер "Слов'янськ". До останнього він ніс вахту, охороняючи наші морські кордони.

Про це повідомляє ВМС ЗС України на своїй сторінці у фейсбуку.

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Офіційне підтвердження

"З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України патрульний катер "Слов’янськ" забезпечував оборону з морського напрямку. Під час виконання чергового бойового завдання корабель був атакований з повітря. У ході бою отримав бойове пошкодження та затонув. Екіпаж відважно чинив спротив до останнього. У ході пошуково-рятувальної операції завдяки професіоналізму, навченості та впевненим діям частину екіпажу вдалося врятувати. На жаль, не всіх, решта екіпажу пропала безвісти. Ми ніколи це не забудемо та не пробачимо!" – йдеться у повідомленні ВМС ЗС України.

Хроніка війни

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