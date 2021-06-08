Вони падали на дерева і городи: суд в Гаазі про пошук жертв катастрофи MH17

Після аварії літака останки тіл вмістилися в 239 мішків і були доставлені в Нідерланди для вивчення

Гаазький суд продовжує розгляд по суті справи про збивання літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році. На сьогоднішньому засіданні вивчали, серед іншого, жертв катастрофи.

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Про це передає РБК-Україна.

Так, головуючий суддя Хендрік Стейнхейс зазначив, що після катастрофи літака уламки і тіла жертв збирали на площі до 60 квадратних кілометрів – вони падали на дерева і городи. За його словами, останки тіл вмістилися в 239 мішків і були доставлені у Нідерланди для вивчення.

Щоб ідентифікувати тіла загиблих використовували ДНК, відбитки пальців, порівняння одягу і зовнішнього вигляду, деяких вдалося впізнати за телефонами і особистими речами. А ось залишки двох пасажирів взагалі не виявили в районі катастрофи, хоча вони були на цьому нещасливому рейсі.

Стейнхейс зазначив, що з 61 тіла видалили чужорідні частинки, що підтвердило аргумент про вибух ззовні літака (через потрапляння ракети), а не всередині.

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Як ми вже писали, розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, який був частиною команди, яка збирала ключову інформацію про катастрофу Boeing 777, заявив, що все вказує на причетність Росії до збивання літака.

Всі подробиці в спецтемі Суд у справі MH17