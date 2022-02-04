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"Небезпечні для життя"? У Херсоні почали масово прибирати білборди (відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 12:05
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Чиновники пояснюють – повністю відмовитись від зовнішньої реклами не зможуть. А зменшити та зробити естетичною – під силу

Прикрашають місто, як рідного сина. У Херсоні розпочали велику програму очищення міста. З вулиці приберуть 1500 рекламних щитів. Їх уже так багато, що іноді неба не видно.

Про це йдеться у випуску Сьогодні.

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Рекламних щитів у Херсоні зараз надто багато – скаржаться городяни. Заважають і пішоходам, і пасажирам громадського транспорту

  • "Занадто багато і треба їх усі під одну лінію, щоб вони однакові були, але з різною рекламою"
  • "Є деякі білборди, які розташовані дуже небезпечно для життя"
  • "Це у маршрутках аварійна ситуація створюється і люди не бачать, куди їм треба йти. Треба, щоб було чи новіше, чи взагалі, щоб нічого не було"

Відволікає зовнішня реклама і водіння машиною.

  • "На 100 метрів 17-18 білбордів – це лише з одного боку. Тож це місто не прикрашає. Я сам водій і це дуже відволікає, тому я не проти, якщо воно буде пристойним"

Чиновники пояснюють – повністю відмовитись від зовнішньої реклами не зможуть. А зменшити та зробити естетичною – під силу. Тож розробили новий проєкт.

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"Зламають зовнішній та культурний вигляд нашого міста, тому стоїть завдання змінити борди", – каже міський голова Херсона Ігор Колихаєв.

100 білбордів вже замінили на 10 сучасних LED-екранів.

  • "Це набагато цікавіше і самому цікаво іноді постояти подивитись"
  • "Цифрові технології вже увійшли до нашого життя. Сучасно і, мабуть, наочно і не так засмічує місто"
  • "Можна зробити рекламу, яка буде світитися, яка буде екранізована, змінюватись щохвилини, це буде цікаво, люди йтимуть і йдуть на цю рекламу"

Депутати кажуть, якщо новий проєкт схвалять городяни, то у Херсоні не залишать жодного рекламного щита.

"Це плюс і для рекламних представників, які продають рекламу. Тому що, якщо ми бачимо на телеекранах, вони можуть мати не один сюжет як на борді, що клеїться, а 10", – зазначив депутат Херсонської міськради Олександр Ложичев.

На модернізацію білбордів відвели три роки. За цей час краєвид міста кардинально зміниться.

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