Знову дощі ?. Яка погода чекає українців на днях: дощі і грози

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У найближчі дні Україну чекають дощі. Про це свідчать дані "Укргтдродрометцентра".
У понеділок, 7 червня, Україну заливатиме дощами, температура повітря 19-24 градуси тепла. У Києві теж прогнозують дощ, а температура буде максимум +22.
Раніше синоптики писали про наступне:
6 червня періодичні дощі очікуються практично по всій Україні, а місцями також будуть грози і шквальні зливи.
Температура повітря на вихідних буде комфортною – від 18 до 23 градусів вдень. Свіже буде на сході – 5 червня в регіоні очікується від 15 до 19 градусів.
Відносно Києва і його околиць, то 5 червня дощу швидше за все не буде, але 6 червня шанси опадів виростуть. В цілому максимальна температура на вихідних очікується близько 20 градусів тепла.
Однак з понеділка в Україні знову очікуються дощі.
яку погоду на все літо прогнозують українцям метеорологи і народні синоптики, читайте в прогнозі на сайті "Сегодня".
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