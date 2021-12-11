"Помаранчевих" майже не лишилося, але загрожує новий спалах. Розповідаємо про COVID-ситуацію в Україні

В Україні станом на 11 грудня практично не залишилося регіонів у "помаранчевій" карантинній зоні. Крім того, незабаром з "червоної" можуть вийти дві області – Вінницька та Хмельницька.

Докладніше про ситуацію з коронавірусом в Україні – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

За минулу добу, 10 грудня, в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби. З них дітей – 991, а медпрацівників – 199.

Також за минулу добу:

госпіталізовані – 2307 осіб;

летальних наслідків – 446;

одужала – 25 861 особа.

За весь час пандемії в Україні

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захворіли – 3 553 817 осіб;

одужали – 3 184 287 осіб;

летальних наслідків – 2 90 789.

Кількість захворювань у регіонах за добу:

м. Київ – 1203;

Вінницька область – 378;

Волинська область – 573;

Дніпропетровська область – 566;

Донецька область – 571;

Житомирська область – 214;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 513;

Івано-Франківська область – 252;

Київська область – 567;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 115;

Львівська область – 581;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 697;

Полтавська область – 597;

Рівненська область – 323;

Сумська область – 309;

Тернопільська область – 172;

Харківська область – 328;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 274;

Черкаська область – 597;

Чернівецька область – 115;

Чернігівська область – 280.

Карантинні зони в Україні

"Червона зона"

Вінницька,

Волинська,

Житомирська,

Запорізька,

Київська,

Миколаївська,

Сумська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернігівська (області).

"Помаранчева" зона

Донецька область

"Жовта зона"

м. Київ

Дніпропетровська,

Закарпатська,

Івано-Франківська,

Кіровоградська,

Луганська,

Львівська,

Полтавська,

Рівненська,

Тернопільська,

Харківська,

Херсонська,

Чернівецька,

Одеська область (області).

В Україні розширилася "жовта зона" карантину. Фото: колаж "Сьогодні"

Україні загрожує новий спалах COVID-19

В Україні може бути новий спалах коронавірусувже у січні 2022 року. Все через те, що у Європі активне зростання захворюваності. Також на це впливає сезонні хвороби та виникнення нового COVID-штаму "Омікрон". Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

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Три причини нового спалаху COVID-19

"Ми зараз говоримо про середній сценарій Київської школи економіки. Ми розглядаємо їх три: середній, оптимістичний, песимістичний. При оптимістичному – у січні ми не побачимо зростання захворюваності", – сказав Юрій Ганіченко.

По середньому сценарію очікується, що захворюваність почне рости із січня. На це є три причини.

Перша причина

"Це ситуація у Європі. Прямо зараз ми бачимо там масове активне зростання. Низка країн зараз стабілізується – це ті, які дуже активно до цього росли. Але є низка європейських країн, які зараз починають дуже активно зростати по другому колу", – наголосив Юрій Ганіченко.

Експерт вважає, що така ситуація може бути і в Україні на початку наступного року – це січень 2022 року.

Друга причина

"Друге – це традиційна сезонність грипоподібних захворювань, яка на той час, як з'явився COVID, якраз із січня показувала тренд на зріст. Минулого року грипоподібні захворювання демонстрували трохи зміщений тренд. Ми пояснюємо це тим, що було введено січневий локдаун", – наголосив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

Третя причина

"Це мутація вірусу. Зараз ми говоримо вже про "Омікрон". Поки що ми не говоримо, що це загроза для світу чи України. Ми говоримо, що це є потенційна загроза. Чому? Тому що зараз немає перевірених даних щодо кожної зі складових. Є три основні складові, що визначають небезпеку того чи іншого штаму", – наголосив Юрій Ганіченко.

Експерт додав, що наразі вже відбуваються інші мутації вірусу. Всі ці фактори, які були перераховані раніше, впливають на зростання захворюваності на COVID-19 в Україні.

В Україні ще дві області можуть вийти з "червоної" зони

В Україні два регіони дуже скоро можуть вийти із "червоної зони" адаптивного карантину.Це Вінницька та Хмельницька області. Все через те, що у них не перевищено коефіцієнт виявлення випадків. Про це розповів керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

"Зараз практично кожен регіон може вийти найближчим часом із "червоного" рівня епідемічної небезпеки. Що стримує ці регіони? Стримує коефіцієнт виявлених випадків – скільки з протестованих зразків є позитивними, підтвердженими випадками захворюваності на COVID-19", – розповів Юрій Ганіченко.