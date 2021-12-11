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Оранжевых почти не осталось, но грозит новая вспышка. Рассказываем о COVID-ситуации в Украине

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
11 декабря, 10:01
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Также два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина
В Украине много желтых областей. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине много желтых областей. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине по состоянию на 11 декабря практически не осталось регионов в оранжевой карантинной зоне. Кроме того, вскоре из красной могут выйти две области – Винницкая и Хмельницкая.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в Украине – читайте далее в материале "Сегодня".

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Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 10 декабря, в Украине зафиксировано 10 133 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни. Из них детей – 991, а медработников – 199.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 2307 человек;
  • летальных исходов – 446;
  • выздоровело – 25 861 человек.

За все время пандемии в Украине:

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  • заболело – 3 553 817 человек;
  • выздоровело – 3 184 287 человек;
  • летальных исходов – 2 90 789.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1203;
Винницкая область – 378;
Волынская область – 573;
Днепропетровская область – 566;
Донецкая область – 571;
Житомирская область – 214;
Закарпатская область – 329;
Запорожская область – 513;
Ивано-Франковская область – 252;
Киевская область – 567;
Кировоградская область – 162;
Луганская область – 115;
Львовская область – 581;
Николаевская область – 323;
Одесская область – 697;
Полтавская область – 597;
Ровенская область – 323;
Сумская область – 309;
Тернопольская область – 172;
Харьковская область – 328;
Херсонская область – 94;
Хмельницкая область – 274;
Черкасская область – 597;
Черновицкая область – 115;
Черниговская область – 280.

Карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Винницкая,
  • Волынская,
  • Житомирская,
  • Запорожская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская (области).

Оранжевая зона

  • Донецкая область

Желтая зона

  • город Киев
  • Днепропетровская,
  • Закарпатская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая,
  • Одесская область (области).

В Украине расширилась желтая зона карантина. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине расширилась желтая зона карантина. Фото: коллаж "Сегодня"

Украине грозит новая вспышка COVID-19

В Украине может быть новая вспышка коронавируса уже в январе 2022 года. Все из-за того, что в Европе активный рост заболеваемости. Также на это оказывает влияние сезонные болезни и возникновение нового COVID-штамма "Омикрон". Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Три причины новой вспышки COVID-19

"Мы сейчас говорим о среднем сценарии Киевской школы экономики. Мы рассматриваем их три: средний, оптимистичный, пессимистичный. При оптимистичном – в январе мы не увидим роста заболеваемости", – сказал Юрий Ганиченко.

По среднему сценарию ожидается, что заболеваемость начнет расти с января. На это есть три причины.

Первая причина

"Это ситуация в Европе. Прямо сейчас мы видим там массовый активный рост. Ряд стран сейчас стабилизируется – это те, которые очень активно до этого росли. Но есть ряд европейских стран, которые сейчас начинают очень активно расти по второму кругу", – отметил Юрий Ганиченко.

Эксперт считает, что такая ситуация может быть и в Украине в начале следующего года – это январь 2022.

Вторая причина

"Второе – это традиционная сезонность гриппоподобных заболеваний, которая к тому времени, как появился COVID, как раз с января показывала тренд на рост. В прошлом году гриппоподобные заболевания демонстрировали немного смещенный тренд. Мы объясняем это тем, что был введен январский локдаун", – подчеркнул руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

Третья причина

"Это мутации вируса. Сейчас мы говорим уже о "Омикроне". Пока мы не говорим, что это угроза для мира или для Украины. Мы говорим, что это потенциальная угроза. Почему? Потому что сейчас нет проверенных данных о каждой из составляющих. Есть три основные составляющие, которые определяют опасность того или иного штамма", – отметил Юрий Ганиченко.

Эксперт добавил, что сейчас уже происходят другие мутации вируса. Все эти факторы, которые были перечислены ранее, влияют на рост заболеваемости COVID-19 в Украине.

В Украине еще две области могут выйти из красной зоны

В Украине два региона совсем скоро могут выйти из красной зоны адаптивного карантина. Это Винницкая и Хмельницкая области. Все из-за того, что у них не превышен коэффициент выявления случаев. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

"Сейчас практически каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Что сдерживает эти регионы? Сдерживает коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19", – рассказал Юрий Ганиченко.

Выйти из красной зоны Винницкая и Хмельницкая области могут уже на следующей неделе.

"Сейчас уровень госпитализации сдерживает выход этих регионов из красного уровня эпидопасности. И уже на этой неделе мы ожидаем, что каждый из этих регионов – Винницкая и Хмельницкая области – покажут выполнение пограничных уровней по госпитализации", – отметил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики.

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