Летимо у відпустку? Які країни відкриті для українців і що для цього потрібно

Деякі країни через локдаун не готові відкривати свої кордони для подорожей

Туристам рекомендують утриматися від подорожей / Колаж "Сьогодні"

Щоб подорожувати європейськими країнами, крім стандартних документів, українцям необхідно надати COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, які COVID-документи потрібні для подорожей до різних європейських країн.

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Деякі країни через локдаун закрили свої кордони або рекомендують утриматися від подорожей.

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Куди заборонено заїжджати:

Білорусь

Болгарія

Словенія

Мальта

У більшість країн все ж таки можна потрапити, але з певними правилами.

Потрібна лише вакцинація:

Швеція

Фінляндія

Естонія

Латвія

Литва

Німеччина

Бельгія

Чехія

Іспанія

Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + ПЛР-тест / ПЛР-тест + самоізоляція:

Ісландія

Румунія

Вакцинація або тест:

Чорногорія

Монако

Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + тест або ПЛР-тест:

Ірландія

Вакцинація або сертифікат про одужання / тест + самоізоляція:

Австрія

Польща

Вакцинація або сертифікат про одужання:

Данія

Вакцинація або сертифікат про одужання / тест

Словенія

Хорватія

Боснія і Герцеговина

Сербія

Північна Македонія

Молдова

Туреччина

Андорра

Вакцинація + тест / тест + самоізоляція

Італія

Тест після приїзду + вакцинація або сертифікат про одужання, або тест

Греція

Вакцинація або ПЛР-тест

Угорщина

Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття

Грузія

Кіпр

Вакцинація + тест

Франція

Нідерланди

Вакцинація або сертифікат про одужання / ПЛР-тест

Албанія

Люксембург

Вакцинація + ПЛР-тест

Швейцарія

Ліхтенштейн

Вакцинація + тест після прибуття

Норвегія

Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + ПЛР-тест

Португалія

Вакцинація + ПЛР-тест + тест із прибуття на 2 день (самоізоляція на ці дні) / ПЛР-тест + тест з прибуття на 2 та на 8 день (самоізоляція на ці дні)

Велика Британія

​ Умови в'їзду в європейські країни для громадян України. Фото: Коронавірус_інфо

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Правила в'їзду в Україну посилюють через новий штам "Омікрон"

Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають сидіти на самоізоляції після повернення в Україну.

"Дослідження нового штаму продовжуються. Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам", – наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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