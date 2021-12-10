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СЬОГОДНІ Новини України

Летимо у відпустку? Які країни відкриті для українців і що для цього потрібно

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
10 грудня, 18:00
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Деякі країни через локдаун не готові відкривати свої кордони для подорожей
Туристам рекомендують утриматися від подорожей / Колаж "Сьогодні"
Туристам рекомендують утриматися від подорожей / Колаж "Сьогодні"

Щоб подорожувати європейськими країнами, крім стандартних документів, українцям необхідно надати COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання.

Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, які COVID-документи потрібні для подорожей до різних європейських країн.

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Деякі країни через локдаун закрили свої кордони або рекомендують утриматися від подорожей.

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Куди заборонено заїжджати:

  • Білорусь
  • Болгарія
  • Словенія
  • Мальта

У більшість країн все ж таки можна потрапити, але з певними правилами.

Потрібна лише вакцинація:

  • Швеція
  • Фінляндія
  • Естонія
  • Латвія
  • Литва
  • Німеччина
  • Бельгія
  • Чехія
  • Іспанія

Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + ПЛР-тест / ПЛР-тест + самоізоляція:

  • Ісландія
  • Румунія

Вакцинація або тест:

  • Чорногорія
  • Монако

Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + тест або ПЛР-тест:

  • Ірландія

Вакцинація або сертифікат про одужання / тест + самоізоляція:

  • Австрія
  • Польща

Вакцинація або сертифікат про одужання:

  • Данія

Вакцинація або сертифікат про одужання / тест

  • Словенія
  • Хорватія
  • Боснія і Герцеговина
  • Сербія
  • Північна Македонія
  • Молдова
  • Туреччина
  • Андорра

Вакцинація + тест / тест + самоізоляція

  • Італія

Тест після приїзду + вакцинація або сертифікат про одужання, або тест

  • Греція

Вакцинація або ПЛР-тест

  • Угорщина

Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття

  • Грузія
  • Кіпр

Вакцинація + тест

  • Франція
  • Нідерланди

Вакцинація або сертифікат про одужання / ПЛР-тест

  • Албанія
  • Люксембург

Вакцинація + ПЛР-тест

  • Швейцарія
  • Ліхтенштейн

Вакцинація + тест після прибуття

  • Норвегія

Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + ПЛР-тест

  • Португалія

Вакцинація + ПЛР-тест + тест із прибуття на 2 день (самоізоляція на ці дні) / ПЛР-тест + тест з прибуття на 2 та на 8 день (самоізоляція на ці дні)

  • Велика Британія

​ Умови в'їзду в європейські країни для громадян України. Фото: Коронавірус_інфо
​ Умови в'їзду в європейські країни для громадян України. Фото: Коронавірус_інфо

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Правила в'їзду в Україну посилюють через новий штам "Омікрон"

Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають сидіти на самоізоляції після повернення в Україну.

"Дослідження нового штаму продовжуються. Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам", – наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

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