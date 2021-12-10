Летимо у відпустку? Які країни відкриті для українців і що для цього потрібно

Щоб подорожувати європейськими країнами, крім стандартних документів, українцям необхідно надати COVID-сертифікат, негативні результати тесту або сертифікат про одужання.
Сайт "Сьогодні" зібрав всю інформацію про те, які COVID-документи потрібні для подорожей до різних європейських країн.
Деякі країни через локдаун закрили свої кордони або рекомендують утриматися від подорожей.
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Куди заборонено заїжджати:
- Білорусь
- Болгарія
- Словенія
- Мальта
У більшість країн все ж таки можна потрапити, але з певними правилами.
Потрібна лише вакцинація:
- Швеція
- Фінляндія
- Естонія
- Латвія
- Литва
- Німеччина
- Бельгія
- Чехія
- Іспанія
Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + ПЛР-тест / ПЛР-тест + самоізоляція:
- Ісландія
- Румунія
Вакцинація або тест:
- Чорногорія
- Монако
Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + тест або ПЛР-тест:
- Ірландія
Вакцинація або сертифікат про одужання / тест + самоізоляція:
- Австрія
- Польща
Вакцинація або сертифікат про одужання:
- Данія
Вакцинація або сертифікат про одужання / тест
- Словенія
- Хорватія
- Боснія і Герцеговина
- Сербія
- Північна Македонія
- Молдова
- Туреччина
- Андорра
Вакцинація + тест / тест + самоізоляція
- Італія
Тест після приїзду + вакцинація або сертифікат про одужання, або тест
- Греція
Вакцинація або ПЛР-тест
- Угорщина
Вакцинація або ПЛР-тест + тест після прибуття
- Грузія
- Кіпр
Вакцинація + тест
- Франція
- Нідерланди
Вакцинація або сертифікат про одужання / ПЛР-тест
- Албанія
- Люксембург
Вакцинація + ПЛР-тест
- Швейцарія
- Ліхтенштейн
Вакцинація + тест після прибуття
- Норвегія
Вакцинація + ПЛР-тест / сертифікат про одужання + ПЛР-тест
- Португалія
Вакцинація + ПЛР-тест + тест із прибуття на 2 день (самоізоляція на ці дні) / ПЛР-тест + тест з прибуття на 2 та на 8 день (самоізоляція на ці дні)
- Велика Британія
Правила в'їзду в Україну посилюють через новий штам "Омікрон"
Українці, які перебували у країнах, де виявлено коронавірус штаму "Омікрон", мають сидіти на самоізоляції після повернення в Україну.
"Дослідження нового штаму продовжуються. Вже зараз ми закликаємо наших громадян утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам", – наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Раніше ми писали:
- Бельгія закрилася для туристів з України. Пізніше влада європейської країни внесла ясність, повідомивши, що все ж таки зберегла право на "некритичні поїздки" для тих, хто має український сертифікат про вакцинацію.
- Україна більше не в "зеленому списку" ЄС через погіршення ситуації з коронавірусом. Це означає, що для українських туристів не рекомендується відкривати країни.