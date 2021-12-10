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СЬОГОДНІ Новини України

Що робити, якщо купили COVID-сертифікат, але хочете зробити щеплення? Відповідь МОЗ

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
10 грудня, 11:33
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Людям з фейковим сертифікатом, щоб уникнути покарання, потрібно виконати лише одну умову
У МОЗ назвали умову для тих, хто хоче зробити вакцину "по-справжньому"
У МОЗ назвали умову для тих, хто хоче зробити вакцину "по-справжньому" / Фото: Колаж: Сьогодні

Чимало українців звертаються з бажанням вакцинуватися, маючи підроблений сертифікат. Проте медичні працівники у таких випадках змушені відмовляти людям у вакцинації. У МОЗ хочуть звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які купили підроблений COVID-документ.

На цьому наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко на брифінгу.

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Як вакцинуватися з підробленим документом

Людям з фейковим сертифікатом, щоб уникнути покарання, потрібно виконати лише одну умову – добровільно зізнатися у скоєному та активно сприяти у розкритті правопорушення.

"Як учасник кримінального провадження особа повинна давати свідчення про джерело отримання ним підробленого СOVID-документа та своєю поведінкою всіляко сприяти у розкритті злочину", – зазначив Ляшко.

Алгоритм дій

МОЗ пояснив алгоритм дій, якщо людина, яка має підроблений документ про вакцинацію, хоче отримати щеплення від COVID-19:

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  • звернутися до свого сімейного лікаря або медпрацівника у пункті вакцинації,
  • лікар викликає правоохоронців і вони фіксують наявність у людини фейкового документа,
  • співробітники Нацполіції відкривають кримінальне провадження, в якому людина, яка купила підроблений СOVID-документ, стає його учасником.

Тільки через суд?

Зазначимо, що статус "учасника кримінального провадження" з людини знімається за клопотанням прокурора через суд.

За словами міністра, саме відповідна ухвала суду є підставою для звільнення особи від кримінальної відповідальності, яка раніше придбала документ.

Кого точно не торкнеться звільнення від кримінальної відповідальності – людей, які виступали організаторами або брали участь у таких злочинах.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

  • За 9 листопада 157 728 осіб були вакциновані проти COVID-19. Одну дозу отримали 57 253 особи, повністю імунізовані – 100 475 осіб.
  • За весь час пандемії в Україні: захворіли – 3 543 684 особи, одужали – 3 158 426 чоловік, смертей – 90 343.
  • Проведено всього ПЛР-тестування – 16 234 638.

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