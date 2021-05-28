Оргія у формі копів і з горою кокаїну: відео української порно-вечірки в Дубаї

Киянин Віталій Гречин розважається з моделями в Дубаї. Колаж "Сьогодні"
Квітнева історія із затриманням голих українок в Дубаї (ОАЕ) засіяла новими фарбами, та ще й якими. Тепер з'явилося відео з порно-вечірки, організатор якої киянин Віталій Гречін розважається з дівчатами.
Про це пише видання Страна.
Спочатку на відео можна побачити, як одна з напівголих моделей розмістилася в кріслі догори ногами, а Гречін розсунув її ноги і кудись заглядав...
Після цього у приміщенні зібралося кілька наполовину роздягнених моделей у формі української поліції! На столі був розсипаний білий порошок, схожий на кокаїн: одна з дівчат "зняла пробу", а потім із іншою моделлю влаштувала оральний секс.
Нагадаємо, на початку квітня в Дубаї (ОАЕ) поліція затримала голих моделей, які позували на балконі. Серед них виявилися і українки.
Після прильоту до Києва одна з "голих" українок розкрила справжню мету фотосесії.