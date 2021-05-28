Оргія у формі копів і з горою кокаїну: відео української порно-вечірки в Дубаї

Спочатку був кокс, музика і розпуста, а потім – затримання, поліцейський відділок і видворення з країни

Киянин Віталій Гречин розважається з моделями в Дубаї. Колаж "Сьогодні"

Квітнева історія із затриманням голих українок в Дубаї (ОАЕ) засіяла новими фарбами, та ще й якими. Тепер з'явилося відео з порно-вечірки, організатор якої киянин Віталій Гречін розважається з дівчатами.

Про це пише видання Страна.

Спочатку на відео можна побачити, як одна з напівголих моделей розмістилася в кріслі догори ногами, а Гречін розсунув її ноги і кудись заглядав...

Відео: "Страна"

Після цього у приміщенні зібралося кілька наполовину роздягнених моделей у формі української поліції! На столі був розсипаний білий порошок, схожий на кокаїн: одна з дівчат "зняла пробу", а потім із іншою моделлю влаштувала оральний секс.

Нагадаємо, на початку квітня в Дубаї (ОАЕ) поліція затримала голих моделей, які позували на балконі. Серед них виявилися і українки.

Після прильоту до Києва одна з "голих" українок розкрила справжню мету фотосесії.