Від кастетів до гранат: що намагаються пронести в Україні на суди

Прямуючи до суду, українці прихоплюють з собою пістолети, шокери, кастети і піротехніку

Стало відомо кількість зброї та інших заборонених предметів, які українці намагалися пронести з собою в суди за останні два роки. Цифру озвучила Служба судової охорони України, яка 4 квітня відсвяткує другу річницю своєї роботи.

"За два роки кількість таких предметів досягло майже 82 тисяч. Відвідувачі судів намагалися пронести з собою вогнепальну та травматичну зброю, гранати і патрони, ножі, електрошокери, кастети, піротехнічні засоби, газові балончики ", – повідомив нам прес-центр Служби судової охорони. Вилучений у відвідувача суду ніж. Фото: Управління ССО в Києві та Київській області Вилучений у відвідувача суду пістолет. Фото: Управління ССО в Києві та Київській області

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За даними цих правоохоронців, за два роки була забезпечена особиста безпека 18 суддів, на адресу яких лунали погрози. Також, як уточнюють в ССО, за рік карантину їх співробітники виміряли температуру у 5 млн відвідувачів судів, а ось 4,5 тис. відвідувачів охорона не допустила через підвищену температуру.

Також стало відомо число найрезонансніших засідань, де були задіяні підрозділи швидкого реагування. Таких судових засідань в країні нарахували 750 за два роки.

Раніше в територіальному управлінні ССО в Києві та Київській області нам повідомляли, що напередодні резонансних судових засідань моніторять соцмережі , щоб виявити і проаналізувати можливі загрози і ризики.

Нагадаємо, в Києві біля Печерського суду главу КСУ збиралися зустрічати з фаєрами і плакатами, але він не прийшов на засідання. Подробиці – в сюжеті.

Відео: Сьогодні

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