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Від безвиході. Екоактивіст на Водохреща занурився у річку зі сміттям на Закарпатті (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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19 січня, 20:33
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Чоловік намагався закликати не забруднювати річки та берегти довкілля
Екоактивіст пірнув у річку зі сміттям.
Екоактивіст пірнув у річку зі сміттям. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Закарпатті на річці Боржава утворився справжній пластиковий затор. Щоб привернути увагу до проблеми, екоактивіст Віктор Бучинський занурився на Водохреще у цю водойму.

Відповідні фото Бучинський опублікував в Facebook ГО "Кольорові Баки".

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Екоактивіст під час такого незвичного купання закликав берегти довкілля і святу воду та не викидати сміття у річки.

"Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою", – підписав він фото.

На знімку видно, що в річці плаває купа непотребу, переважно пластикових пляшок.

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Екоактивіст занурився у сміття. Фото: Facebook ГО "Кольорові Баки"

Реакція соцмереж

Під дописами – десятки коментарів. Багато хто не вірить, що чоловік на таке наважився і "сподівються, що це фотошоп".

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"Сильно! Волонтери йдуть на такі кроки від безвиході, коли не чують, коли як риба об лід…. І це сумно", – написала одна з користувачів Facebook Олена Жук.

Інші ж говорять, що "спочатку людина засмічує природу, а потім природа повертає нам борг хворобами".

Сильне засмічення екоактивіст виявив 8 січня. До нього звернулися місцеві жителі із села Верхні Ремети.

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