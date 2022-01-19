Від безвиході. Екоактивіст на Водохреща занурився у річку зі сміттям на Закарпатті (фото)

На Закарпатті на річці Боржава утворився справжній пластиковий затор. Щоб привернути увагу до проблеми, екоактивіст Віктор Бучинський занурився на Водохреще у цю водойму.
Відповідні фото Бучинський опублікував в Facebook ГО "Кольорові Баки".
Екоактивіст під час такого незвичного купання закликав берегти довкілля і святу воду та не викидати сміття у річки.
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"Бажаю всім у великий день Хрещення Господнього очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими, сильними духом і вірою", – підписав він фото.
На знімку видно, що в річці плаває купа непотребу, переважно пластикових пляшок.
Екоактивіст занурився у сміття. Фото: Facebook ГО "Кольорові Баки"
Реакція соцмереж
Під дописами – десятки коментарів. Багато хто не вірить, що чоловік на таке наважився і "сподівються, що це фотошоп".
"Сильно! Волонтери йдуть на такі кроки від безвиході, коли не чують, коли як риба об лід…. І це сумно", – написала одна з користувачів Facebook Олена Жук.
Інші ж говорять, що "спочатку людина засмічує природу, а потім природа повертає нам борг хворобами".
Сильне засмічення екоактивіст виявив 8 січня. До нього звернулися місцеві жителі із села Верхні Ремети.
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