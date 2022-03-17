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Батько та син загинули в боях із російськими окупантами

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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17 березня, 23:10
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Микола Кравченко був учасником національно-патріотичних рухів Харківщини
/ Фото: Колаж: Сьогодні

15 березня під час захисту Києва від російських окупантів загинув активіст із Харкова Микола Кравченко "Крук".

Про це написав на своїй сторінці в Facebook громадський діяч Микола Ляхович.

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Хто такий Кравченко

За словами Ляховича, тиждень тому Кравченко написав пост про загибель свого батька в боях із російськими окупантами під Харковом.

"Друг "Крук" – послідовний учасник національно-патріотичних рухів Харківщини. Спочатку в козацьких спільнотах, а потім в націоналістичних рухах. Один із творців радикального крила Революції Гідності та добровольчого руху у 2014 році", – зазначив Ляхович, прикріпивши фото.

Також зазначається, що Микола Кравченко був одним із засновників батальйону "Азов".

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"Ім'я Миколи Кравченка "Крука" буде написано на руїнах Кремля і буде завжди на хоругвах національно-патріотичного виховання українців!" – написав Ляхович.

Ситуація в Україні 17 березня

Противник продовжує атакувати Україну. Станом на 17 березня ворог повною мірою не досяг жодної стратегічної мети наступальної операції.

Українські військові збили ще два літаки російських окупантів. Було знищено штурмовик Су-25 ("Грак") та винищувач Су-35 у небі над Київською областю.

Російські окупанти у війні проти України могли застосувати більш точні авіаційні боєприпаси, ніж планували. Проте ворог почав вдаватися до старіших і менш точних засобів враження.

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Нагадаємо, зрадником, який "здав" російським окупантам Луцький військовий аеродром, виявився відомий у місті музикант – скрипаль Ілля Сметанін. За його наведенням 24 лютого військові РФ обстріляли аеродром ракетами, а 11 березня – вдарили повторно.

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