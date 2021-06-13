Відкриє вогонь по ворогу: в Україні випробовують бойовий робот-розвідник

Розробники зараз працюють над удосконаленням "бойової машини"

Фахівці аналізують роботів-розвідників. Фото: ГУ розвідки Міністерства оборони України

Фахівці військової розвідки України аналізують ефективність використання роботизованих платформ при виконанні бойових завдань. Вони на великій відстані можуть виявити противника.

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Про це повідомляє ГУ розвідки Міністерства оборони України в Facebook.

На думку фахівців, роботизовані системи спостереження мають можливість на значній відстані виявити передислокацію противника або рух ДРГ, і відкривши вогонь по ворогу, вчасно відбити напад, не наражаючи на небезпеку свій особовий склад.

"Вже доведено доцільність використання платформ як носіїв антен радіолокаційної розвідки та систем РЕБ", – пишуть в повідомленні.

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Відзначимо, розробники бойових дистанційно керованих платформ працюють над вдосконаленням їх автономного використання в умовах сучасного бою.

Раніше ми писали, що в Росії військовослужбовцем дали вісім років тюрми за роботу на українську розвідку.