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Скасування Євросоюзом усіх мит на українські товари, електроенергія до Молдови та інші важливі події 4 червня

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4 червня, 06:07
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Українські товари можна буде експортувати до ЄС до 5 червня наступного року, "Енергоатом" планує у червні поставити до Молдови 85,2 тис. МВт-год електроенергії.
Рішення скасувати всі мита на українські товари Рада ЄС прийняла ще 24 травня, а «Енергоатом» уклала контракт із Молдовою. Колаж "Сьогодні"
Рішення скасувати всі мита на українські товари Рада ЄС прийняла ще 24 травня, а «Енергоатом» уклала контракт із Молдовою. Колаж "Сьогодні"

Європейський Союз вирішив скасувати на рік мито на товари України. Крім того, компанія "Енергоатом" уклала контракт на експорт електроенергії з молдавською державною компанією Energocom. Постачання української електроенергії до Молдови розпочнеться з 4 червня 2022 року.

В Україні сьогодні – День пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ

Сьогодні, 4 червня, Україна вперше на державному рівні вшановує пам'ять дітей , які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації Відповідну постанову за №5343 ухвалила Верховна Рада у Міжнародний день захисту дітей, 1 червня поточного року.

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Цей день є особливо важливим для дітей в Україні з огляду на ситуацію на сході нашої держави.

Так, починаючи з 2014 року, з початку нападу Росії на Україну на території деяких регіонів, зокрема Донецької та Луганської областей, загинуло понад 240 дітей, ще 56 пропали безвісти. При цьому, за даними різних джерел, травми та поранення отримали від 167 до понад 500 малолітніх громадян України.

Євросоюз з 4 червня скасовує мита на всі товари з України

Європейський Союз вирішив скасувати на рік мита товари з України. Рішення набуде чинності 4 червня.

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Відповідне рішення 3 червня оприлюднили в Офіційному віснику ЄС. Воно набирає чинності наступного дня після публікації.

ЄС до 5 червня 2023 року скасовує:

  • всі мита відповідно до поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які ще не були лібералізовані, зокрема: товарів промисловості,
  • мита на які мають поступово зникнути до кінця 2022 року, овочі та фрукти, а також товари сільського господарства;
  • антидемпінгові мита на товари українського походження;
  • застосування загальних правил імпорту щодо товарів українського походження.

Україна починає постачати електроенергію до Молдови

Компанія "Енергоатом" уклала контракт на експорт електроенергії з молдавською державною компанією Energocom. Постачання української електроенергії до Молдови розпочнеться з 4 червня 2022 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з домовленостями, "Енергоатом" планує у червні поставити до Молдови 85,2 тис. МВт-год електроенергії за ціною 77 доларів за 1 МВт-годину.

"У свою чергу, завдяки експорту "Енергоатом" отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, яким здійснюється постачання електроенергії населенню", – йдеться в повідомленні.

Енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдавській ДРЕС, що належить РФ.

"Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку", – зазначили у прес-службі "Енергоатому".

З 4 червня у Києві відновить роботу ДЗ

Цієї суботи, 4 червня, Київська дитяча залізниця розпочинає 69-й сезон роботи та відновлює рух поїздів. Про це повідомила прес-служба КМДА.

За інформацією Київської дитячої залізниці, у червні, липні та серпні потяги ходитимуть із четверга до неділі. А у вересні та жовтні – у вихідні дні.

  • Графік роботи:
  • Четвер, п'ятниця – з 10:30 до 17:10
  • Субота, неділя – з 10:30 до 18:50

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