Відмивання доходів і махінації. Проти "Партії Шарія" відкрили кримінальні справи

У Мережі опублікували копії документів – НАЗК знайшло низку порушень в звіті партії

На знімку зліва - лідер партії Анатолій Шарій, праворуч - відповідь від НАЗК. Фото: колаж "Сьогодні"

Проти "Партії Шарія" відкрили кримінальні справи за відмивання доходів, ухилення від сплати податків та шахрайства в фінансуванні.

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Про це повідомив депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, Офіс генпрокурора повідомив, що з цього приводу вже ведеться розслідування Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України.

"Отримав відповіді на свої депутатські звернення стосовно законності набуття у власність нерухомості, де зараз переховуються Шарій та його дружина, а також про джерела фінансування "Партії Шарія", – пише Гончаренко.

Відповідь НАЗК. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

А в Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що в результаті аналізу звіту "Партії Шарія" виявили ознаки кримінальних злочинів:

подання завідомо неправдивих даних відомостей фінансового характеру,

невідповідність сум доходів осіб, які фінансували партію, розмірам внеску.

Відповідь НАЗК. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

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Всі матеріали НАЗК передало Нацполіції (вже відкрито справу) і фіскальній службі.

Відповідь НАЗК. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Як відомо, лідером політсили є оголошений в міжнародний розшук блогер Анатолій Шарій – Печерський райсуд Києва заарештував його банківські рахунки і нерухомість.

Раніше ми писали, що у керівництва "Партії Шарія" пройшли обшуки.