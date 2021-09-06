Очікування локдауну, смерть Жана-Поля Бельмондо і Рош ха-Шана – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Українці співпереживають стосовно смерті улюбленого актора і обурюються відмовками хулігана, який облив Порошенко зеленкою

У хасидів - Рош ха-Шана, в кіноіндустрії - траур по великому Жану-Полю Бельмондо / Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найбільш обговорювані новини понеділка, 6 вересня.

Локдаун насувається

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В першу чергу українці, які пережили вже два локдауна, дуже уважно відстежують інформацію про його повторення. Ось і новина про те, що головний санітарний лікар України Ігор Кузин анонсував впровадження найближчим часом жовтої зони карантину в країні, розбурхала користувачів соцмереж.

"За півтора року коронавірусу у медиків повинен виробитися імунітет на коронавірус. А медперсонал все хворіє, хворіє і тим більше, до того ж вакциновані ", – написала, наприклад, Тоня Романова.

"А звідки уряд знав в червні, що карантин буде у вересні? Чия задумка?", – задається питанням Наталія Шевченко.

З новим роком!

Урочистості в Умані в самому розпалі / Фото Ігоря Сєрова, "Сегодня"

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Сьогодні в Умані Черкаської області десятки тисяч хасидів почали відзначати прихід 5782 року – стартувало свято Рош ха-Шана. За останні кілька днів було 22 виклика поліції, після яких було складено адмінпротоколи. Одні хасиди смажили барана на балконі, другі – влаштували стрілянину.

У цій темі українці розділилися на тих:

хто вважає, що можна непогано заробити на паломниках;

хто не проти, щоб могилу засновника брацлавського хасидизму раббі Нахмана з Брацлава, перевезли;

хто впевнений, що після хасидів вся Умань перехворіє коронавірусом.

"Скоро в Умані буде "червона зона" і будуть всіх лякати великою смертністю", – написала Галина Лоїк.

Смерть кумира

Напевно нікого не залишила байдужим смерть легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо. Знаменитий французький актор помер сьогодні у віці 88 років .

Жан-Поль Бельмондо прославився в 1960 році, зігравши у фільмі "На останньому диханні" культового режисера Жана-Люка Годара / Фото Reuters

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"Пішов легендарний актор. Дуже шкода", – написала, наприклад, Неллі Кокоуліна.

Обікрали нардепа

А ось народний депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Олександр Гайду не дочекався від користувачів соцмереж співчуття, хоча і став жертвою зухвалих крадіїв. Невідомий витягнув з кишені нардепа гаманець, коли той робив покупки на Київському ринку в Одесі.

"Не зівай, Гайду, на те і ярмарок! ", – порадив Леонід Лісовський.

" Мало, треба було побільше обікрасти ", – вважає Люба Гультяева.

Зеленкою по президенту

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Як і раніше актуальні новини навколо хуліганської витівки 24 серпня, коли біля входу в метро "Хрещатик" у п'ятого президента України Петра Порошенка полетіла зеленка. Сьогодні свою версію подій озвучив житель Чернігівської області Ілля Пустовгар, нині – фігурант відповідного кримінального провадження.

"Ганебний вчинок! Бумеранг не забарився!", – вважає Надія Спеціальна.

"Який інтелект, такий і вчинок. Неважливо, президент це був чи інший хтось", – написала Галина Калюжна.