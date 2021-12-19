Похмуро та сніг: яка буде погода в Україні 19 грудня (карта)

Неділя в Україні буде похмурою та сніжною. Практично на всій території країни буде сніг. Лише на півдні опадів не очікується.
Про це говориться у прогнозі Українського гідрометцентру.
Погода в регіонах
Синоптики прогнозують погоду без опадів, лише у північно-східній частині невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці у західних областях туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
Далі по темі
Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі у східних областях 0-5° морозу, вдень на заході країни та півдні Одеської області 1-6° тепла).
У Києві на Миколу, 19 грудня, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура протягом доби 0-2 ° тепла.
Раніше ми писали:
- Україну накрили небезпечні снігопади та бурі. Мешканці трьох областей залишились без світла. Над поновленням електропостачання працювали бригади обленерго.
- У Карпатах зустріли справжній зимовий світанок. Гори вкриті снігом, а над ними – жодної хмари.
- Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років. Як змінилася погода