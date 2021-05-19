Патенти на вакцини хочуть скасувати: чи зможе Україна виробляти Pfizer або AstraZeneca

Після скасування патенту на вакцину Україні потрібно менше тижня, щоб запустити виробництво, кажуть у МОЗ. Фармвиробники не згодні – не все так просто

Фото: REUTERS/Amanda Perobelli

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко впевнений: українські фармкомпанії зможуть швидко налагодити випуск вакцин, якщо їхні винахідники відмовляться від патентів. Потрібно шість днів і вакцину від COVID-19 можна буде виробляти в Україні.

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У світі дійсно тривають суперечки, чи потрібно скасовувати патенти на вакцини проти коронавірусу. Обговорення ведуться на рівні Світової організації торгівлі. Тоді будь-яка країна може налагодити виробництво препарату. Це повинно спростити доступ до вакцин для бідних країн.

Патенти хочуть скасувати? Що це означає?

Патент на вакцину не дозволяє іншій компанії виробляти такий же продукт. Це стримує вакцинацію проти COVID-19. Один похмурий прогноз передбачає, що більшості бідних країн доведеться чекати роками – принаймні до 2023 року – для вакцинації всіх дорослих. Скасування правил дотримання прав інтелектуальної власності може спростити виробництво вакцин.

Ще восени 2020 року Південна Африка та Індія звернулися до Світової організації торгівлі (СОТ), щоб скасувати патенти на всі ліки, вакцини, обладнання, які потрібні для лікування COVID-19.

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СОТ відіграє є найвищим органом із прав інтелектуальної власності та міжнародної торгівлі. Для прийняття рішення потрібні згоди всіх країн-учасниць організацій. І тут є проблема – проти виступає Велика Британія, ЄС, Канада, тоді як США підтримали скасування патентів.

Однак насправді все складніше. Через технічну складність виробництва вакцин проти коронавірусу відмова від прав інтелектуальної власності може бути малоефективною.

Чи зможе Україна виробляти вакцину?

У МОЗ дуже сподіваються на скасування патентів. Це дозволить швидко отримувати технології і виробляти вакцину в будь-якій країні світу, де є фармацевтичні виробництва, сказав Віктор Ляшко в інтерв'ю "Сьогодні".

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Правда, патент може і не допомогти. Це все одно, що роздати рецепт без інгредієнтів та інструкцій. Патент покриває голу частину креслення, але не точний виробничий процес.

"Скасування патентів на вакцини не передбачає скасування патентів на технології, що використовуються для їхнього виробництва. Наприклад, технологія для створення мРНК вакцин має окремий захист, і скасування такого захисту поки не обговорюється. Тому про мРНК вакцини в Україні можна забути. З інактивованими і векторними вакцинами теж не все так просто, але ймовірність освоєння їхнього виробництва все ж є", – каже Тарас Кислій, член Ради Комітету Асоціації правників України з інтелектуальної власності.

Фото: REUTERS/Borja Suarez

Скасування патентів, до речі, не передбачає трансферу технологій – про це треба буде окремо домовлятися з оригінальним виробником.

А оскільки в Україні більше 20 років не виробляють вакцини, у нас немає потужностей і виробничого досвіду, то і на міжнародному рівні країна не розглядається навіть як потенційна локація для екстреного виробництва вакцин проти COVID-19.

"У недавньому звіті авторитетної міжнародної громадської організації Knowledge Ecology International за лютий 2021-го наведений вичерпний перелік реальних і потенційних країн виробників вакцини та України там немає. Тому треба враховувати, що запуск українського виробництва буде відбуватися практично з нуля і потребує багато часу і зусиль", – додає Тарас Кислій.

Що кажуть виробники?

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Ми запитали у фармкомпаній, чи готові вони виробляти вакцину, якщо скасують патент. На момент публікації відповіли тільки у "Фармаку".

REUTERS/Thomas Peter

На те, щоб зробити вакцину, потрібно 6-12 місяців, каже Володимир Костюк, виконавчий директор "Фармака". Такі терміни можливі після тристороннього договору між розробником вакцини, локальним виробником і урядом.

"Фармак" має технологічні та лабораторні можливості для виробництва готових вакцин після трансферу вже існуючої технології. Залежно від виду вакцини може знадобитися незначне додаткове оснащення, але компанія готова зробити відповідні інвестиції", – прокоментував Костюк.

Але дійсно, скасування патенту мало.

"Без ліцензованого трансферу технологій інший виробник не отримає доступ до досьє вакцини. Щоб почати виробляти вакцини проти COVID-19 на різних потужностях, необхідно також створити механізм для отримання знань про спосіб виготовлення або комерційну таємницю, тобто повне відкриття даних з досьє", – говорить Володимир Костюк.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в Києві злочинне угруповання через інтернет продавало фейкову вакцину від коронавірусу компанії Pfizer. Журналісти "Сьогодні" звернулися до офіційних джерел і дізналися, чи варто боятися підроблених COVID-препаратів.

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