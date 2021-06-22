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Павло Фукс показав, який він "російський громадянин": документ

22 червня 2021 18:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Бізнесмен два роки намагався вийти з російського громадянства, а в 2019 році домагався виключення інформації про це з держреєстрів РФ

Український бізнесмен Павло Фукс не заперечує, що раніше він був громадянином Російської Федерації, але стверджує, що вже чотири роки ним не є.

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Цю інформацію він спростував у своєму Telegram-каналі.

"У 2015 році я отримав український паспорт сучасного зразка і почав процедуру виходу з громадянства РФ. Процедура довготривала, завершилася в 2017-му", – написав Фукс.

Задля підтвердження він опублікував довідку про припинення громадянства РФ:

Фото: Telegram Павло Фукс

Крім того, в 2019 році бізнесмен звертався в посольство Росії, щоб дані про наявність у нього російського громадянства виключили з державних реєстрів та баз даних РФ, проте там його перенаправили в "компетентні органи Російської Федерації".

Фото: Telegram Павло Фукс
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"Я народився і жив у Харкові. Тривалий час вів бізнес в РФ. У мене було громадянство РФ. Але я ніколи не виходив з українського громадянства. Як і ніколи не переставав допомагати рідному місту як меценат", – зізнається бізнесмен, хоча українське законодавство забороняє подвійне громадянство.

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Павло Фукс нагадав і про те, що він "ніколи не переставав допомагати рідному місту як меценат" і що з 2018 року він перебуває у списку санкцій РФ.

Нагадаємо, що 18 червня секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов оголосив про введення санкцій проти бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса, назвавши останнього "російським громадянином".

Втім, санкції проти нього ввели не через громадянство, а через причетність до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Сам Фукс вже оголосив про готовність судитися з державою.

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