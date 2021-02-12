ПЛР-тести на COVID-19 можуть бути помилковими – інфекціоніст

Деякі ПЛР-тести на коронавірус можуть бути помилково негативні.

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Про це в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"розповіла завідуюча кафедрою інфекційних хвороб національного медичного університету імені О.О. Богомольця, заслужений лікар України Ольга Голубовська.

За її словами, ПЛР-тест високо специфічний, але його чутливість залишає бажати кращого.

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"Людина може бути вакцинована в кінці інкубаційного періоду, і у неї може розвинутися клініка. Вона підлягає спостереженню, ізоляції. Вже тільки після динамічного спостереження можна буде остаточно оцінювати ситуацію", – сказала Голубовська.

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Раніше повідомлялося, що вчені створили унікальний тест на коронавірус: проводиться за допомогою смартфона.

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