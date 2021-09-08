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Перепис населення в Україні відбудеться в 2023 році. На це виділили десятки мільйонів грн

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор розділу Гроші
8 вересня, 18:20
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Останній перепис населення в Україні був у 2001 році
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису населення. Колаж: "Сьогодні"
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 82 474,9 тис. грн на підготовку до перепису населення. Колаж: "Сьогодні"

Бюджетний комітет Верховної Ради виділить понад 82 млн гривень на підготовку до перепису населення України в 2023 році. Це буде перший Всеукраїнський перепис населення з 2001 року.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Бюджетний комітет Верховної Ради тільки що погодив виділення 82 474,9 тис. гривень на підготовку до перепису населення України у 2023-му році.", – написав Гончаренко.

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Олексій Гончаренко повідомив, що комітет Верховної Ради погодив понад 82 млн гривень на підготовку до перепису населення України
Олексій Гончаренко повідомив, що комітет Верховної Ради погодив понад 82 млн гривень на підготовку до перепису населення України / Фото: Telegram

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