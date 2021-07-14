"Пережили вже з десяток відставок Авакова": реакція політиків на відхід глави МВС

У Слузі народу не виключають, що міністр міг піти на звільнення після розмови із Зеленським

Арсен Аваков. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова однаково позитивно зустріли народні депутати і політики. Вони вважають, що кандидатура на пост глави МВС у особі Дениса Монастирського найадекватніша. Ми зібрали добірку реакції політиків на гучне звільнення "беззмінного" Авакова.

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Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук

Вона не виключає, що Аваков міг подати у відставку після розмови із Зеленським.

"Пам'ятаєте, на самому початку ми голосували за призначення Авакова під президентські гарантії? Тоді Зеленський сказав, що якщо міністр не впорається – він сам відправить його у відставку. Ймовірно, так і сталося. Не виключено, що після бесіди з главою держави Аваков сам (на відміну від Степанова) написав заяву. Втім, це виключно моя версія".

Нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива

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"Я пережив з десяток "відставок" Авакова, і поки вони всі закінчувалися провалом і не реалізованими надіями стражденних. Звичайно, рано чи пізно він піде, але піде тільки тоді, коли йому це буде вигідно і потрібно для наступної гри. Коли Аваков піде, Зеленський стане легкою здобиччю для самого Авакова насамперед".

Екснардеп і кандидат у мери Харкова Михайло Добкін

Він вважає, що міністр готується скласти йому конкуренцію у Харкові.

"Сьогодні багато інформації про участь Авакова у виборах мера Харкова. Насправді він бере участь у виборах від дня смерті Кернеса. Для мене і моєї команди це факт. Факт, з яким ми стикаємося у своїй передвиборчій роботі як з проявом адмінресурсу і як з тиском вулиці. Так що для мене це не новина і не сюрприз. Я готовий до будь-якого розвитку ситуації".

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Аналітик Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич

"З досвіду роботи з ним (Манастирським) – хороша кандидатура. Але щодо того, що на нього чекає, можу тільки поспівчувати. Це буде ще той квест. Денис Монастирський – готовий тримати кулаки за тебе".

Президент Харківської федерації Хортингу Денис Ярославський

"Денис Монастирський порядна і врівноважена людина. Знайомий з ним з 2015 року і можу охарактеризувати, як фахівця, що глибоко вникає в процеси. У Мережі почала з'являтися інформація, що Монастирський креатура Геращенка і Авакова... Відповім так: якщо ви були раніше з кимось близькі, то це означає, що через роки, ваші погляди і позиції не розійшлися? Думаю, Авакова кандидатура Монастирського влаштувала більше, ніж, наприклад, кандидатура Данілова".

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте детальніше, що відомо про можливого нового главу МВС.

Стало відомо, що Рада візьметься за відставку Авакова і призначення його наступника 16 липня.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці