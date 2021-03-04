Рік по тому: перший перехворілий на COVID-19 українець радить всім вакцинуватися

Поліція притягнула до відповідальності медпрацівниця, що спровокувала переслідування сім'ї жителя Чернівців, який першим захворів і вилікувався від коронавірусу

Рівно рік тому – 3 березня 2020 року – в Україні з'явилася перша людина, котра захворіла COVID-2019. Ним виявився 39-річний хлопець на ім'я Олександр, який повернувся з Італії. За збігом обставин, про свою хворобу він дізнався в день народження.

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Хвороба протікала у Олександра не в особливо важкій формі. У нього є і другий рекорд – він став і першим українцем, який вилікувався від коронавірусу.

Але позитиву в тому, що сталося, виявилося мало. Олександр і його сім'я пережила подобу Нових Санжар. Дізнавшись, що він хворий, сусіди по вулиці Руській у Чернівцях, влаштували справжній бунт. Вони перекрили рух на вулиці, не дозволяли дружині Олександра виходити з дому. Лише через кілька днів поліція і міські чиновники насилу змогли заспокоїти протестувальників.

Через рік з початку пандемії COVID-2019 і бунт у Нових Санжарах, і бунт у Чернівцях всім здається дикістю. У кожного є друзі і близькі, які перехворіли. Але тоді люди були налякані.

"Волію не згадувати ті дні. Це недоречно"

Наразі сім'я Олександра, яку в зв'язку з "круглою датою" тримає в облозі преса, намагається все, що сталося, забути. Хоча зробити це непросто: всі сусіди, давно знають друг одного. І от такий поворот. Олександр, якого "Сегодня" вдалося розшукати, спокійно відповідає: "Вважаю за краще не згадувати ті дні. Це недоречно".

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Ми додзвонилися до Олександра по телефону. Застали його в гарному настрої – день народження. Про минуле він говорити не хоче. Але про пандемію йому є що сказати. Він радить українцям вакцинуватися, незважаючи на постійні розмови про явну чи уявної небезпеки щеплень. Він також вважає, що держава занадто мало інформує людей про те, чому щеплення – це важливо.

"Можу сказати, що позитивно ставлюся до вакцинації, вважаю це за необхідність. Але визнаю, інформації про самих вакцинах мало".

Сусідку-медика, яка порушила медичну таємницю, притягнули до відповідальності

Ми поставили Олександру питання, який багатьох цікавить: як сусіди так швидко дізналися про його хворобу?

Говорити про це Олександр не став. Але з інших джерел ми дізналися, що заводієм стала живе по сусідству жінка-медик. Завдяки своїй посаді, вона дізналася про діагноз Олександра і почала сіяти паніку серед сусідів. Пізніше ця 59-річна жінка була притягнута до адміністративної відповідальності. Цей факт "Сегодня" підтвердили в поліції.

"Був складений адміністративний протокол за ознаками статті 173-1 (Поширення неправдивих чуток)", – повідомила нам речник поліції Буковини Діана Козлова. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 170 до 255 грн або виправні роботи строком на 1 місяць.

Чернівці знову бунтують проти коронавируса

Зараз, через рік, Чернівецька область знову в "червоній" зоні через показники захворюваності. В одних тільки Чернівцях, за даними мерії, за останній тиждень зареєстровано 2004 випадків захворюваності, з них 684 – у дітей.

"Рівень інтенсивності епідпроцесу гострі респіраторні вірусні інфекції є високим, показник захворюваності знаходиться вище епідпорогу на 51,3%. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність зросла на 13,9% ", – уточнили в мерії Чернівців.

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Через рік після тих подій – 3 березня – в Чернівцях вийшли на протест підприємці Калинівського ринку. Вони вимагають дозволити продавати непродовольчі товари. До цього в Чернівецькій області було ще три масових антікарантінних протестів – в квітні, серпні та листопаді минулого року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів про найближчі поставки вакцини від коронавірусу в Україні і що з'явилися проблеми.

Також повідомлялося про те, як в Україні починався карантин, коли було лише 10 хворих. Подробиці – в сюжеті.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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