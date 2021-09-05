Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

Пєсков назвав нонсенсом слова Зеленського про загрозу "Північного потоку – 2"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
5 вересня, 15:24
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Він заявив про готовність Москви йти на нормалізацію відносин з Україною, а "Північний потік – 2" назвав внеском у забезпечення енергобезпеки Європи
У Кремлі оцінили слова Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"
У Кремлі оцінили слова Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков відреагував на заяву президента України Володимира Зеленського про те, що газопровід "Північний потік-2" становить загрозу для Європи. Пєсков заявив, що це "нонсенс".

Реклама

Про це повідомив Пєсков в ефірі каналу "Росія 1".

"Зеленський говорить, що" Північний потік-2 "є страшною загрозою для безпеки Європи. Це нонсенс, це, навпаки, є внеском у забезпечення енергобезпеки Європи", – сказав Пєсков.

Читайте також:

Представник Кремля підкреслив, що у Росії в є бажання йти на нормалізацію відносин з Україною, а з стосовно роботи її президентів висловився в контексті того, що оцінювати повинні самі українці.

"Північний потік – 2" програв суд в Німеччині

Реклама

25 серпня скаргу російського газопроводу "Північний потік – 2" на Федеральне мережеве агентство Bundesnetzagentur, яке постановило не звільняє газопровід від норм газової директиви ЄС, відхилив Вищий земельний суд Дюссельдорфа.

Генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон рішення німецького суду щодо вимог до "Північного потоку – 2" назвав довгоочікуваним і важливим.

Раніше ми також писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара на вихідні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти