Пік захворюваності на COVID-19 буде в листопаді — МОЗ

Пікове навантаження на медичну систему в Україні може відбутися раніше, ніж прогнозувалося

Зменшити нагрузку на медичну систему в Україні допоможе вакцинація/Фото: Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я готується до піку захворюваності на коронавірус в листопаді, однак допускає високе навантаження на медсистему вже в жовтні. Разом з тим в Україні п'ять областей другий день відповідають показникам помаранчевої зони.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Раніше ми, дійсно, вважали, що піковий рівень навантаження на систему охорони здоров'я припаде на листопад-грудень цього року. Зараз ми бачимо, що майже за всіма прогнозами такі пікові навантаження можуть бути раніше, — зазначив Кузін.

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За його словами, зараз більш точні прогнози давати складно.

Те, що ми бачимо точно – пікові навантаження будуть однозначно припадати на листопад. Але чи будуть вони охоплювати жовтень, чи будуть відтягатися на грудень – поки сказати важко, — підкреслив санлікар.

Як зазначив Кузін, щоб зменшити навантаження на медичну систему, українцям потрібно вакцинуватися.

Зараз МОЗ максимально скоротило інтервали введення між двома дозами вакцини. Це зроблено для того, щоб якомога більше людей було охоплено щепленнями саме до початку епідемічного підйому захворюваності, — розповів Кузін.

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