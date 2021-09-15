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Хто стріляв? Перші подробиці обстрілу прикордонного знаку на кордоні з Білоруссю

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
15 вересня, 17:34
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Українські прикордонники розшукують тих, хто міг відкрити стрілянину по гербу сусіда
По прикордонному знаку Білорусі могли відкрити вогонь з мисливської рушниці / Колаж "Сьогодні"
По прикордонному знаку Білорусі могли відкрити вогонь з мисливської рушниці / Колаж "Сьогодні"

Українські прикордонники спільно з білоруськими колегами шукають тих, хто пошкодив погранзнак на кордоні з Білоруссю. Є попередні версії події.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли в Держприкордонслужбі України.

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Пошук порушників

"Пошкоджений погранзнак на кордоні з Білоруссю виявив прикордонний загін Луцького загону ДПСУ. Про дану подію відразу були повідомлені прикордонники сусідньої країни і співробітники поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці", – повідомили нам в прикордонному відомстві України.

За даними українських прикордонників, місцевість в районі прикордонного знаку болотисто-чагарникова – це означає, що піше пересування тут малоймовірне. Також прикордонники не виявили ознак перебування людей біля пошкодженого стовпа. А оскільки погранзнак встановлений біля водного каналу, висловлюється версія, що пошкодження могли завдати порушники, які перебували в човні.

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"У ході перевірки на місцевості використаних гільз не виявлено. Це може означати, що такі могли залишитися в човні. З білоруською стороною проведена прикордонно-представницька зустріч. Пошук причетних до цієї стрільби осіб триває", – сказали нам в Держприкордонслужбі України.

Кордон

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