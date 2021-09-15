Хто стріляв? Перші подробиці обстрілу прикордонного знаку на кордоні з Білоруссю

Українські прикордонники спільно з білоруськими колегами шукають тих, хто пошкодив погранзнак на кордоні з Білоруссю. Є попередні версії події.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли в Держприкордонслужбі України.
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Пошук порушників
"Пошкоджений погранзнак на кордоні з Білоруссю виявив прикордонний загін Луцького загону ДПСУ. Про дану подію відразу були повідомлені прикордонники сусідньої країни і співробітники поліції. Характер пошкодження свідчив про можливе застосування мисливської рушниці", – повідомили нам в прикордонному відомстві України.
За даними українських прикордонників, місцевість в районі прикордонного знаку болотисто-чагарникова – це означає, що піше пересування тут малоймовірне. Також прикордонники не виявили ознак перебування людей біля пошкодженого стовпа. А оскільки погранзнак встановлений біля водного каналу, висловлюється версія, що пошкодження могли завдати порушники, які перебували в човні.
"У ході перевірки на місцевості використаних гільз не виявлено. Це може означати, що такі могли залишитися в човні. З білоруською стороною проведена прикордонно-представницька зустріч. Пошук причетних до цієї стрільби осіб триває", – сказали нам в Держприкордонслужбі України.
Кордон
- 15 вересня Прикордонний комітет Білорусі заявив про виявлення пошкодженого прикордонного знаку на кордоні з Україною . За їхніми даними, пошкодження було виявлено білоруськими прикордонниками ще 11 вересня.
- Державний кордон з Білоруссю має протяжністю близько 1084,2 км.
- Це лінія була встановлена договором про державний кордон між Білоруссю і Україною від 12 травня 1997 року.