Кто стрелял? Первые подробности обстрела погранзнака на границе с Беларусью

Украинские пограничники разыскивают тех, кто мог открыть стрельбу по гербу соседа

По пограничному знаку Беларуси могли открыть огонь из охотничьего ружья / Коллаж "Сегодня"

Украинские пограничники совместно с белорусскими коллегами ищут тех, кто повредил погранзнак на границе с Беларусью. Есть предварительные версии произошедшего.

Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Госпогранслужбе Украины.

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Поиск нарушителей

"Поврежденный погранзнак на границе с Беларусью обнаружил погранотряд Луцкого отряда ГПСУ. О данном событии сразу были уведомлены пограничники соседней страны и сотрудники полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья", – сообщили нам в пограничном ведомстве Украины.

По данным украинских пограничников, местность в районе приграничного знака болотисто-кустовая – это означает, что пешее передвижение здесь маловероятно. Также пограничники не выявили признаков пребывания людей возле поврежденного столба. А поскольку погранзнак установлен возле водного канала, высказывается версия, что повреждения могли нанести нарушители, которые находились в проплывающей лодке.

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"В ходе проверки на местности использованных гильз не выявлено. Это может означать, что таковые могли остаться в лодке. С белорусской стороной проведена погранично-представительсткая встреча. Поиск причастных к этой стрельбе лиц продолжается", – сказали нам в Госпогранслужбе Украины.

Граница