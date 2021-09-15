Кто стрелял? Первые подробности обстрела погранзнака на границе с Беларусью

Украинские пограничники совместно с белорусскими коллегами ищут тех, кто повредил погранзнак на границе с Беларусью. Есть предварительные версии произошедшего.
Об этом сайту "Сегодня" рассказали в Госпогранслужбе Украины.
Лукашенко закрылся от Украины – граница перекрыта
Поиск нарушителей
"Поврежденный погранзнак на границе с Беларусью обнаружил погранотряд Луцкого отряда ГПСУ. О данном событии сразу были уведомлены пограничники соседней страны и сотрудники полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья", – сообщили нам в пограничном ведомстве Украины.
По данным украинских пограничников, местность в районе приграничного знака болотисто-кустовая – это означает, что пешее передвижение здесь маловероятно. Также пограничники не выявили признаков пребывания людей возле поврежденного столба. А поскольку погранзнак установлен возле водного канала, высказывается версия, что повреждения могли нанести нарушители, которые находились в проплывающей лодке.
Беларусь рассматривает Украину как противника: нардеп о российском оружии для Лукашенко
"В ходе проверки на местности использованных гильз не выявлено. Это может означать, что таковые могли остаться в лодке. С белорусской стороной проведена погранично-представительсткая встреча. Поиск причастных к этой стрельбе лиц продолжается", – сказали нам в Госпогранслужбе Украины.
Граница
- 15 сентября Пограничный комитет Беларуси заявил о выявлении поврежденного пограничного знака на границе с Украиной. По их данным, повреждение было обнаружено белорусскими пограничниками еще 11 сентября.
- Государственная граница с Беларусью имеет протяженностью около 1084,2 км.
- Это линия была установлена договором о государственной границе между Белоруссией и Украиной от 12 мая 1997 года.