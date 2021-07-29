Лукашенко закрылся от Украины – граница перекрыта

Украинские пограничники рассказали, кто сможет въехать на территорию Беларуси, несмотря на новые ограничения

Беларусь ввела ограничения на границе с Украиной. Коллаж "Сегодня"

Беларусь таки закрыла границу с Украиной – это связано с распоряжением самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко из-за якобы "контрабанды оружия" с украинской территории. Ограничения на границе подтвердили в Госпогранслужбе Украины.

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Пограничники отмечают, что пропускать в Беларусь будут разве что дипломатов, экипажи самолетов, кораблей и поездов, а также родственников, студентов, или тех, кто едет на вакцинацию.

В начале месяца Александр Лукашенко поручил закрыть границу с Украиной якобы из-за контрабанды оружия. Киев обвинения опровергает, а в МИД такие действия назвали "позиционированием Украины как внешней угрозы".

Весной наше государство прекратило авиасообщение с Беларусью после пиратской посадки самолета и задержания белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича. А недавно белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко может шантажировать Украину с помощью войск РФ, которые прибыли в Беларусь на совместные учения.

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Тем временем Украина передаст Литве колючую проволоку в виде гуманитарной помощи, чтобы эта страна смогла укрепить границу с Беларусью. Недавно Лукашенко решил отомстить Литве за жесткую позицию и направил потоки беженцев через белорусскую границу.