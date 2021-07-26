Тихановская: Лукашенко с помощью войск РФ может шантажировать Украину

Конкретно для демократических преобразований в Беларуси присутствие российских войск угрозы не представляет, а вот для соседних стран могут быть проблемы

Тихановская предупредила Украину на счет Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

В Беларусь прибывают российские войскадля участия в учениях "Запад-2021". Но режим Лукашенко может использовать военных РФ для шантажа соседних стран, в том числе и Украины.

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Об этом заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская в Нью-Йорке, передает Укринформ.

Она отметила, что конкретно для демократических преобразований в Беларуси присутствие российских войск угрозы не представляет, а вот для политических игр с соседями – не исключено.

"Такие учения проводятся часто, и явной угрозы для Беларуси я не вижу, хотя я не специалист в этих вопросах. Режим может использовать наличие российских войск для шантажа западных соседей и Украины. Об этом сейчас много говорят. Угрозы могут быть самые разнообразные", – сказала Тихановская.

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В то же время оппозиционер отметила, что чувствует поддержку со стороны Украины, но подчеркнула, Киев достаточно осторожно выражает свою политическую позицию в отношении Беларуси, поскольку Лукашенко прибегает к свойственной для него тактике – шантажа.

"Украинцы с нами, украинцы поддерживают нас. И тот факт, что они принимают столько релокантов (переселенцев), ослабили законодательство, чтобы дать людям возможность устраиваться на работу и открывать свои бизнесы, – это уже большая поддержка. Мы чувствуем эту поддержку, у нас происходит общение на высоком уровне с представителями Украины, понемногу будем укреплять и дальше эти связи", – добавила Тихановская.

Совместные стратегические учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Беларуси в период с 10 по 16 сентября текущего года. В рамках учений будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в ходе этого учения будет массово применяться боевая авиация.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что вероятность нападения России на Украину будет особенно высокой до середины сентября, когда агрессор будет проводить основную фазу масштабных учений "Запад-2021".