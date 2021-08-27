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Під Донецьком поліція затримала підлітків, підозрюваних в страшному подвійному вбивстві

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
27 серпня, 17:17
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Через два дні після вбивства підозрювані повернулися на місце злочину і підпалили будинок з тілами жертв
Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних. Фото: колаж "Сьогодні"
Правоохоронці оперативно затримали підозрюваних. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці Торецька розкрили страшне подвійне вбивство. Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області в п'ятницю, 27 серпня.

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Як розповіли в поліції, двоє п'яних юнаків 16 і 18 років, посварившись зі своїм 44-річним знайомим, побили його, а коли той втратив свідомість, відтягли його в занедбаний будинок і закидали горою каменів. Зазначається, що таким чином з чоловіком розправилися через помсту. Але за що саме мстилися – поки що встановлює слідство.

"Свідком побиття став 52-річний перехожий, який зробив молодим людям зауваження. Побоюючись бути викритими, зловмисники вбили і його, закидали шифером і зникли. Через два дні підозрювані повернулися на місце злочину і підпалили будинок, де знаходилися тіла їх жертв", – додали в прес-службі.

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