Під Донецьком поліція затримала підлітків, підозрюваних в страшному подвійному вбивстві

Правоохоронці Торецька розкрили страшне подвійне вбивство. Про це повідомила прес-служба поліції Донецької області в п'ятницю, 27 серпня.
Як розповіли в поліції, двоє п'яних юнаків 16 і 18 років, посварившись зі своїм 44-річним знайомим, побили його, а коли той втратив свідомість, відтягли його в занедбаний будинок і закидали горою каменів. Зазначається, що таким чином з чоловіком розправилися через помсту. Але за що саме мстилися – поки що встановлює слідство.
"Свідком побиття став 52-річний перехожий, який зробив молодим людям зауваження. Побоюючись бути викритими, зловмисники вбили і його, закидали шифером і зникли. Через два дні підозрювані повернулися на місце злочину і підпалили будинок, де знаходилися тіла їх жертв", – додали в прес-службі.
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