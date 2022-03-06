Під Харковом зупинили автомобілі Росгвардії (фото)

Російська влада сподівалася розганяти народ кийками, але щось пішло не за планом

Журналіст розповів подробиці з Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед розбитої техніки окупантів під Харковом опинилися автомобілі Росгвардії (аналог ОМОН), а всередині – захисне екіпірування для розгону демонстрацій, щити, кийки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

Реклама

"Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив наскільки сильно провалився план Путіна. Найбільше мене вразили не кинуті новенькі танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії. Вони були впевнені, що після того, як зайде величезна російська армія, опору не буде, і треба буде просто розганяти купку незадоволених. заволодіти народом неможливо", – написав він.

Ситуація у Харкові

З Харкова з сьогоднішнього дня виїжджатимуть залізничні поїзди у західному напрямку.

Російські військові обстріляли багатоповерховий будинок у Харкові – після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів.

5 березня у селі Підлиман Борівського району стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу у лікарні.

Реклама

Минулої ночі вибухи чули у всіх районах Харкова. Місцевих мешканців закликали не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон. Гриміло в районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина.

Ворожа ракета потрапила до Успенського собору Харкова, де ховалися люди. Тільки дивом ніхто не постраждав, повідомив "Бабель".

Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Використання боєприпасів об'ємного вибуху (БВВ), які часто називають пресою "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.