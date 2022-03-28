Під Одесою впіймали чоловіка за псевдомінування евакуаційного поїзда

Чоловіка поліцейські встановили протягом кількох годин – він перебував на роботі

П'яний чоловік вирішив "замінувати" потяг / Фото: Колаж: Сьогодні

На Одещині поліція затримала жителя Куяльницької ОТО за неправдиве повідомлення про замінування евакуаційного пасажирського поїзда.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області.

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"52-річний чоловік повідомив поліцейським та рятувальникам, що під евакуаційний потяг закладено бомбу. Співробітники сецслужб провели ретельний огляд вагонів, але жодних вибухових пристроїв не виявили", – йдеться у повідомленні.

Псевдомінера копи встановили протягом кількох годин. Він був на роботі в Одесі, був нетверезий і пояснив свої дії негативним ставленням до поліції.

Йому повідомили про підозру за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. В даний час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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Посівна під загрозою через мінування

Російські окупанти, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, не припиняють артилерійських атак, обстрілів ракетами та авіацією, спрямованих на знищення інфраструктури міст. Через хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки під загрозою започаткування посівної кампанії в окремих регіонах України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник через проблеми з логістичним забезпеченням намагається забирати паливо у цивільного населення та аграріїв, щоб поповнити свої запаси.

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