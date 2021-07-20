Під Офісом президента відкриють дитячий майданчик

Твори Марії Примаченко стануть частиною дитячого майданчика на Банковій /колаж "Сегодня"

Біля Офісу президента України у Києві монтують дитячий майданчик, оформлений за мотивами творів всесвітньо відомої української художниці Марії Примаченко. Відкриття цього арт-об’єкту відбудеться у серпні. Він буде безкоштовним і відкритим для всіх охочих.

Реклама

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Облаштовувати цікаві локації біля Офісу президента вже стало гарною традицією. Взимку до новорічних свят ми робили тут святкове містечко. А влітку тут з’являться фантастичні образи з творів художниці Марії Примаченко. Діти розважатимуться на майданчику, а їхні батьки дізнаватимуться більше про нашу різноманітну, яскраву й самобутню культуру", – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави Кирило Тимошенко.

Читайте також: Під Офісом президента облаштовують ковзанку (фото)

Ініціатива створення нового мистецького об’єкту на Банковій, 11 належить Національному комплексу "Експоцентр України" (ВДНГ) в межах щорічного проекту "Літо на ВДНГ". Натхненням для арт-локації слугувала творчість однієї з найбільш відомих художниць України Марії Примаченко.

При проєктуванні зони розваг врахували можливості людей з особливими потребами. "Кожен образ тут унікальний і прекрасний по-своєму, і саме через це автори майданчика декларують основну ідею інклюзії: рівний простір для всіх", – зазначено в повідомленні.

"Ми дуже раді, що нам вдалося реалізувати цей проект. Роботи Марії Примаченко були вибрані невипадково – вони якнайкраще ілюструють добро, українську гостинність і передають національний колорит. Ми знаємо, що і кияни, і гості столиці часто гуляють біля Будинку з химерами, тому маємо надію, що, познайомившись із такою незвичною локацією в центрі міста, отримають радісні емоції", – зауважив гендиректор Національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін.

Реклама

Нагадаємо, що під час новорічних свят на Банковій було облаштоване новорічне містечко, на відкриття якого прийшов президент Володимир Зеленський із дружиною Оленою.