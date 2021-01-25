Подарувати свято і віру в диво: Фонд Ріната Ахметова допомагає дітям повернути слух

На долю багатодітної родини Носуленків з Донеччини випало чимало випробувань. Війна, від якої вони втекли до Маріуполя. Необхідність психологічної реабілітації для старших дітей. Вада слуху і дороге лікування для молодшого. Впоратися із цим самотужки неможливо.

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Хто допоміг у найважчі часи – для новин "Сьогодні" розповідає Юлія Покідіна.

Жителька Маріуполя Марина Носуленко може забути про будь-які особисті справи, а от час для дітей знайде завжди. До того ж, старший син Богдан вже допомагає з молодшими. Коли батьки на роботі – відводить і забирає меншого Максима з дитсадка, годує його і прибирає. А найменший Таїр – балувана дитина і все першому йому.

Більше за солодощі найменший з трьох братів Таїр любить активні ігри. Максим з братом грається в м'ячик і машинки, малює. А коли малий щось не розуміє – старший показує йому, що до чого. Не розуміє, бо тільки вчиться чути й розмовляти. Кілька років тому в хлопчика виявили ваду слуху.

Мама Марина Носуленко каже, що після діагностики Таїру винесли "вирок" – тугоухість. Тому вони звернулися до Фонду Ріната Ахметова.

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З Фондом Носуленків пов'язує багато спільних спогадів. Один із них – літній відпочинок старших дітей у таборі Святогірська.

"Фонд Ріната Ахметова в нашому житті відіграє наче частинку сім'ї нашої. Допомагав зі слуховими апаратами молодшому, потім подарував путівки дітям. Ми дуже вдячні Фонду Ріната Ахметова за підтримку, за радість в дитячих обличчях, очах", – каже мама.

Цьогоріч родина взяла участь в акції "Рінат Ахметов – дітям". Малеча отримала подарунки і привітання. Максиму подобаються подарунки і смачні цукерки від Фонду. Це 20-річна традиція добра та особистої участі в житті дітей. Представники Фонду приділяють увагу вихованцям дитячих будинків сімейного типу, інтернатів та учасниками програм.

Аліна Клімчик, представниця Фонду Ріната Ахметова, каже:

"Таїр Носуленко – один з більш як 100 тисяч дітей, які отримали подарунки в рамках 20-річчя акції "Ринат Ахметов – дітям". Головне завдання акції – це змінити життя дитини, подарувати свято і віру в диво".

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, тільки за останні шість років учасниками благодійної акції стали 700 тисяч дітей з усієї країни.

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