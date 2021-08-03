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Підозрюваного у вбивстві дівчинки під Харковом підлітка помилково зробили п'яним

3 серпня 2021 19:50

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук

Прокуратура Харківщини говорить про те, що сталася технічна помилка

Представник прокуратури Харківщини Дмитро Чубенко спростував інформацію, що 13-річний підліток, затриманий після вбивства 6-річної дівчинки під Харковом, знаходився в стані алкогольного сп'яніння .

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Про це повідомляє "Суспільне" .

"Інформація, оприлюднена в постанові суду, не відповідає дійсності. У матеріалах кримінального провадження немає інформації про стан алкогольного сп'яніння підлітка. Зовнішніх ознак алкогольного сп'яніння у нього не було. Він поводився адекватно", – прокоментував Чубенко.

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Представник харківської прокуратури також зазначив, що підозрюваного не перевіряли на наявність алкоголю в крові, оскільки на це не було ніяких підстав. У судовій постанові інформація про алкогольне сп'яніння могла з'явитися через технічну помилку.

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"Швидше за все, цей абзац інформації потрапив в текст з будь-якого іншого документа", – вважає Чубенко.

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Представник прокуратури також зазначив, що хлопець періодично змінює свої покази. Тому готується проведення 12 експертиз, включаючи психіатричну.

"Після того, як підліток потрапив в поле зору правоохоронців, його було опитано і на момент цього опитування він повідомив деяку інформацію про свою причетність до вбивства. Але згодом його показання змінювалися і періодично суперечили один одному ", – зазначив Чубенко.

Нагадаємо, що в оприлюдненій постанові Вовчанського райсуду від 29 липня сказано, що 13-річний підліток, затриманий після вбивства шестирічної Мирослави Третяк в Харківській області, був п'яний.

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Мати підозрюваного хлопчика раніше заявляла, що під час тієї трагічної прогулянки сина з Мирославою з ними був третій – невідомий чоловік. Вона вважає, що винен саме він. Однак в поліції говорять, що це неправда.

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