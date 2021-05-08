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Поїзд Київ-Миколаїв "порадував" пасажирів дощем зі стелі (відео)

8 травня, 16:14

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

У соцмережі опублікували відео, як в поїзді Київ-Миколаїв під час дощу зі стелі текла вода – пасажирам довелося потрудитися, щоб дістатися до пункту призначення сухими

Фото: Halyna Poptsova/Facebook

Фото: Halyna Poptsova/Facebook

В одному з вагонів поїзда, який слідував сполученням Київ – Миколаїв, під час руху почала протікати стеля.

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Відповідне відео і фото опублікувала Галина Попцова на своїй сторінці в Facebook.

Відео: Halyna Poptsova/Facebook

На кадрах видно, як зі стелі плацкартного вагона ллються потоки води. У свою чергу люди, що знаходяться в поїзді намагаються від них сховатися, щоб не промокнути повністю.

На проході стоїть два відра, які вже наполовину заповнені водою, а поруч лежать наскрізь мокрі ганчірки.

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Фото Reuters/Gleb Garanich
Відео: Halyna Poptsova/Facebook

"Боюся, що до ранку у цьому поїзді Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами", – прокоментувала своє відео Галина.

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Раніше ми повідомляли, що українці скаржаться на клопів і тарганів в поїздах.

Також нагадаємо, ми розповідали, які права є у пасажирів поїзда.

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