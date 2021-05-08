Поїзд Київ-Миколаїв "порадував" пасажирів дощем зі стелі (відео)

Фото: Halyna Poptsova/Facebook
В одному з вагонів поїзда, який слідував сполученням Київ – Миколаїв, під час руху почала протікати стеля.
Відповідне відео і фото опублікувала Галина Попцова на своїй сторінці в Facebook.
На кадрах видно, як зі стелі плацкартного вагона ллються потоки води. У свою чергу люди, що знаходяться в поїзді намагаються від них сховатися, щоб не промокнути повністю.
На проході стоїть два відра, які вже наполовину заповнені водою, а поруч лежать наскрізь мокрі ганчірки.
"Боюся, що до ранку у цьому поїзді Київ-Миколаїв пасажири почнуть топити дровами", – прокоментувала своє відео Галина.
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