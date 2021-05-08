Погода підготувала сюрприз на 9 травня – в Україну йдуть сильні заморозки

Деякі області накриє шквальним вітром, до того ж в більшості регіонів країни – висока пожежна небезпека

Українців попередили про сильні заморозки в ніч з 8 на 9 травня. Температура стане мінусовою і в повітрі, і на грунті в більшості областей країни. У західних регіонах оголошений другий рівень небезпеки, помаранчевий – температура повітря буде опускатися до -3 градусів (Перший рівень небезпеки, жовтий). У центрі і північних областях грунт охолоне до -4 градусів .

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Крім того, на сході і півдні України встановлено жовтий рівень рівень небезпеки – 9 травня очікуються сильні пориви вітру – 15-20 м/с.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

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За даними синоптиків, ще одна погодна проблема 9 травня – висока пожежна небезпека. Надзвичайний рівень оголошений в Чернівецькій, Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській і Донецькій областях.

Сьогодні, 8 травня, половину України накрили дощі. Мінлива область спостерігається тільки в західних регіонах і в Київській області.

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