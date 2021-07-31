Погоня за Чаусом і конфлікт Данилюка з Миловановим – головні новини за ніч

Сполучені Штати в серпні звільнять місцевих співробітників зі своїх посольств в РФ, а пропозицію Безоса укласти контракт на два мільярди доларів відхилили

Між міністром фінансів України (2016-2018) Олександром Данилюком стався конфлікт з радником глави ОП Тимофієм Миловановим. Колаж: "Сьогодні"

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Суддя Чаус знайшовся і знову зник

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Викрадений в Молдові суддя Микола Чаус несподівано знайшовся в Вінницькій області. Його затримали поліцейські, але на місце приїхали СБУ і перехопили Чауса. У Києві службу безпеки переслідували працівники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) – у них Чаус числиться в розшуку.

Суддя був затриманий поліцією, але на зв'язок з НАБУ правоохоронці не виходили. Вони нібито везли його в Київ на суд для арешту і передачі НАБУ.

Однак в підсумку суддю привезли в київське відділення СБУ – служба безпеки "відбила" Чауса.

США звільнять майже 200 росіян зі своїх посольств в РФ

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Сполучені Штати в серпні звільнять місцевих співробітників і десятки осіб, які працювали за контрактами, з дипломатичних представництв Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі. Без роботи залишаться 182 людини.

З чим це пов'язано: російський уряд забороняє США тримати, наймати або брати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком служби охорони.

Водночас держсекретар Ентоні Блінкен стурбований діями уряду Росії.

В тренді Данилюк вдарив Милованова на святкуванні свого дня народження (фото)

Данилюк вдарив Милованова

Міністр фінансів України (2016-2018) Олександр Данилюк вдарив радника глави ОП Тимофія Милованова прямо на святкуванні свого дня народження.

Через кілька годин, як Милованов і Данилюк зробили спільне фото, вони відійшли в сторону і почали сваритися, а після того як Милованов сказав: "Тобі згадати, як ти за часів Януковича працював?", Данилюк його вдарив зі словами: "Ти покидьок, я з перших днів був на Майдані! ".

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Безосу відмовили в обслуговуванні місії на Місяць

Пропозицію мільярдера, засновника Amazon і компанії Blue Origin Джеффа Безоса з виготовлення та обслуговування космічного модуля для польоту на Місяць, відхилив уряд США.

Безос пропонував укласти контракт на два мільярди доларів. Так компанія Blue Origin оскаржила рішення про виділення 2,9 млрд доларів компанії мільярдера Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного модуля.

Раніше понад 100 тис. осіб підписали петиції, автори яких закликають не пускати засновника Amazon Джеффа Безоса назад на Землю після його польоту в космос в липні. Найпопулярніша з таких петицій розміщена на сайті change.org. Вона називається "Не дозволяйте Джеффу Безос повернутися на Землю".