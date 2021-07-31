Погоня за Чаусом и конфликт Данилюка с Миловановым – главные новости за ночь

Соединенные Штаты в августе уволят местных сотрудников из своих посольств в РФ, а предложение Безоса заключить контракт на два миллиарда долларов отклонили

Между министром финансов Украины (2016-2018) Александром Данилюком произошел конфликт с советником главы ОП Тимофеем Миловановым. Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Судья Чаус нашелся и опять исчез

Реклама

Похищенный в Молдове судья Николай Чаус неожиданно нашелся в Винницкой области. Его задержали полицейские, но на место приехали СБУ и перехватили Чауса. В Киеве службу безопасности преследовали работники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) – у них Чаус числится в розыске.

Судья был задержан полицией, но на связь с НАБУ правоохранители не выходили. Они якобы везли его в Киев на суд для ареста и передачи НАБУ.

Однако в итоге судью привезли в киевское отделение СБУ – служба безопасности "отбила" Чауса.

США уволят почти 200 россиян из своих посольств в РФ

Реклама

Соединенные Штаты в августе уволят местных сотрудников и десятки лиц, работавших по контрактам, из дипломатических представительств Москве, Владивостоке и Екатеринбурге. Работы лишатся 182 человека.

С чем это связано: российское правительство запрещает США держать, нанимать или брать сотрудников из России или третьих стран, за исключением службы охраны.

В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен выразил сожаление действиями правительства России.

Данилюк ударил Милованова

Министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк ударил советника главы ОП Тимофея Милованова прямо на праздновании своего дня рождения.

Спустя несколько часов, как Милованов и Данилюк сделали совместное фото, они отошли в сторону и начали ссориться, а после того как Милованов сказал: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?", Данилюк его ударил со словами: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане!".

Реклама

Безосу отказали в обслуживании миссии на Луну

Предложение миллиардера, основателя Amazon и компании Blue Origin Джеффа Безоса по изготовлению и обслуживанию космического модуля для полета на Луну, отклонило правительство США.

Безос предлагал заключить контракт на два миллиарда долларов. Так компания Blue Origin обжаловала решение о выделении 2,9 млрд долларов компании миллиардера Илона Маска SpaceX на строительство лунного модуля.

Ранее более 100 тыс. человек подписали петиции, авторы которых призывают не пускать основателя Amazon Джеффа Безоса обратно на Землю после его полета в космос в июле. Самая популярная из таких петиций размещена на сайте change.org. Она называется "Не позволяйте Джеффу Безосу вернуться на Землю".