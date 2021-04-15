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Викрадення та катування іноземців: організатором виявилася молода українка (відео)

15 квітня, 11:24

Денис Беспалов Денис Беспалов

35-річна мешканка Миколаєва підбила на злочин знайомих вони викрали і два місяці катували двох іноземців

Тортури двох громадян Греції, яких днями врятували поліцейські, замовила дружина одного з них.

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Як з'ясувалося, 35-річна мешканка Миколаєва зазіхнула на статки коханого і підбила на злочин знайомих. Вони викрали іноземців і два місяці знущалися над ними, поки ті не віддали 600 тисяч євро і шість квартир в елітних районах Одеси.

Затримано четверо підозрюваних.

Відео: Сьогодні

Ще троє іноземців потрапили в пастку на Закарпатті. Громадяни Індії сподівалися нелегально потрапити до Євросоюзу через Україну. Найняли так званого агента.

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Той спочатку поселив їх в орендованій квартирі в Києві, а потім вивіз в селище Великий Березний. І вже там з чоловіків злочинці почали вибивати гроші. Тортури тривали три доби. І жертвам вдалося втекти.

Нагадаємо, в Харкові поліція повідомила про підозру чотирьом зловмисникам, які катували чоловіка.

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Греція тортури викрадення українки Украина
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