Викрадення та катування іноземців: організатором виявилася молода українка (відео)

Тортури двох громадян Греції, яких днями врятували поліцейські, замовила дружина одного з них.
Як з'ясувалося, 35-річна мешканка Миколаєва зазіхнула на статки коханого і підбила на злочин знайомих. Вони викрали іноземців і два місяці знущалися над ними, поки ті не віддали 600 тисяч євро і шість квартир в елітних районах Одеси.
Затримано четверо підозрюваних.
Ще троє іноземців потрапили в пастку на Закарпатті. Громадяни Індії сподівалися нелегально потрапити до Євросоюзу через Україну. Найняли так званого агента.
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Той спочатку поселив їх в орендованій квартирі в Києві, а потім вивіз в селище Великий Березний. І вже там з чоловіків злочинці почали вибивати гроші. Тортури тривали три доби. І жертвам вдалося втекти.
Нагадаємо, в Харкові поліція повідомила про підозру чотирьом зловмисникам, які катували чоловіка.
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