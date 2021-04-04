Похолодання та штормовий вітер: як зміниться погода в Україні в найближчі дні

У понеділок, 5 квітня, в Україні буде прохолодна погода, у деяких регіонах прогнозують короткочасні дощі.

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Про це написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря буде близько +7-12 градусів, хіба що подекуди в західних областях переступить поріг до +14 градусів. У прибережних регіонах очікується +4-9 градусів, а в Карпатах навіть у денні години можлива мінусова температура. На заході України в цей день буде тепло, проте там буде сильний південно-західний вітер.

На півдні, сході та в центральних областях прогнозують періодичні дощі. На решті території – без істотних опадів.

У Києві 5 квітня вночі очікується від 1 морозу до 3 градусів тепла, а вдень близько +10 градусів. Опадів у столиці не прогнозують.

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Проте вже з вівторка, 6 квітня, в Україну прийде істотне похолодання – циклон зумовить опади і несприятливу погоду впродовж 7-8 квітня.

"Місцями сильні опади та штормовий вітер. На заході, півночі та подекуди в центральних областях ймовірні снігопади та налипання мокрого снігу. Схід, південь й значна частина центру отримають від циклону дощі, бо там буде значно тепліше, та сильний, до штормового, вітер. Кияни, у столиці поки що відносно спокійно, проте є багато шансів на складну синоптичну ситуацію з мокрим снігом та сильним вітром впродовж 7-8 квітня", – йдеться в повідомленні.

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Згідно з прогнозом синоптика Наталії Діденко, у Києві в неділю місцями невеликий дощ. Вдень – до 10 градусів тепла.

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