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Україну накриють сильні дощі та мокрий сніг: прогноз погоди на 4 квітня (карта)

3 квітня, 16:17

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вночі можливий невеликий мороз

У неділю, 4 квітня, в Україні прогнозують опади – ймовірний не лише дощ, але й мокрий сніг.

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Про це написала у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, мокрий сніг 4 квітня очікується в західних областях України, а сильні дощі – на півдні та сході. На решті території без опадів, або незначні дощі.

Температура повітря буде не високою – максимально +5+11 градусів. А найближчої ночі навіть прогнозують невеликий мороз.

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У Києві у неділю прогнозують місцями невеликий дощ. Вдень очікується до +10 градусів, а вночі 0-2 градуси морозу.

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Крім того, синоптик дала прогноз на Благовіщення. 7-8 квітня в Україні вкрай несприятлива погода. Циклон та похолодання зумовлять перехід сильного дощу у сильний мокрий сніг.

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Тим часом сайт "Сьогодні" дізнавався у наших експертів – кліматологів Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазінової і Віри Балабух, а також у народного синоптика Леоніда Горбаня,якою буде погода навесні.

Численні прогнози кліматологів про те, що клімат у нашій країні помітно змінюється, стають реальністю. Читайте про це детальніше в матеріалі "Аномальне тепло і суворі морози: прогноз погоди на весь 2021 рік".

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