Покров-2021: як святкують українці – всі подробиці (онлайн)

В Україні традиційно 14 жовтня буде вихідним, тому що він збігається з державним святом

Велике свято Покров Пресвятої Богородиці, а також День захисника щорічно святкують 14 жовтня. 2021 року цей день випадає на четвер, але українці вже сьогодні починають святкування. "Сьогодні" ділитиметься найцікавішими заходами.

13:09: В Києві перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської) через святкові заходи. Тут не проїхати до 17 жовтня.

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12:46: У Дніпрі до Дня захисника України на вулиці Стрілецької Дивізії з'явилося графіті. Відео опублікували в соціальних мережах:

Покров Пресвятої Богородиці: історія свята

Ще одна значуща для українців дата, яку пов'язують зі святом Покрова – це День українського козацтва.

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І для цього є підстави, тому що козаки завжди вважали Божу Матір своєю покровителькою і заступницею, молилися їй про захист від недругів і перемозі над ворогами. А у запорізьких козаків цей день був великим святом: на Покрову традиційно обирали нових старшин.

Саме свято Покрова – один із шанованих і улюблених в народі. Він був встановлений православною церквою в пам'ять явлення Богородиці у Влахернському храмі.

Його історія бере початок подій 910 року, які відбулися в Константинополі. У той час грецьке місто було під облогою кочового племені сарацинів.

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Жителі міста весь час перебували в молитвах Богородиці про порятунок. Одного разу, під час всеношної молитви в храмі святому Андрію Блаженного і його учневі Епіфанію було бачення. Вони побачили Пресвяту Богородицю, яка прийшла до них по повітрю.

Божа Матір з'явилася їм в ясному сяйві і білому покрові в супроводі небесних ангелів зі святими Іоанном Хрестителем та Іваном Богословом.

Пресвята Діва помолилася разом з віруючими, а потім зняла зі своєї голови блискуче білосніжне покривало і простягнула його над усіма людьми, які були в храмі. Це був знак заступництва і захисту Богородиці від всіх ворогів – видимих і невидимих.

Це бачення підбадьорило людей, дало їм сил в нерівній боротьбі з противником, і незабаром вони здобули перемогу. Вороги втекли, а місто було врятовано.

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