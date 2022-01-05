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Поліцейський бунт в Україні: копа, що забив на сполох, звільнили (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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5 січня, 19:31
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Офіцер упевнений, що начальство це зробило незаконно
Правоохоронці висунули кілька вимог / Колаж "Сьогодні"
Правоохоронці висунули кілька вимог / Колаж "Сьогодні"

З органів звільнили поліцейського Дмитра Ринкового, який раніше записав відео про корупцію серед керівництва, відсутність необхідних виплат та переробки, які ніхто не оплачує.

Про це повідомляє telegram-канал Політика Країни.

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Деталі

Останнім часом все частіше звучать заяви про підготовку поліцейськими "тихого страйку", коли копи виїжджатимуть лише на невідкладні виклики.

На такі заходи поліцію штовхає корупція серед керівництва, відсутність необхідних виплат та переробки, які ніхто не оплачує. Про це заявив у відеозверненні поліцейський Дмитро Ринковий.

Вирішили позбутися?

Сьогодні стало відомо, що Дмитра Ринкового звільнили з органів. Про це заявив він сам.

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"Мене таки звільнили. Це зробили незаконно та заднім числом. Мене не ознайомили з наказом, у мене не забрали службове посвідчення та нагрудний жетон", – розповів поліцейський.

Також він нагадав про вимоги правоохоронців.

"Ми, як співробітники поліції, вимагаємо від керівництва країни відреагувати і звільнити з посади голову Нацполіції Ігоря Клименка та міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського", – закликав офіцер.

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Що відомо про поліцейський бунт

Поліцейські скаржаться, що "працювати доводиться за їжу", при цьому скаржаться і на низькі зарплати в 12 тис. грн.

Вони вимагають відставки глав Нацполіції та МВС, а також виплати грошей. Якщо їх не почують, вони масово звільнятимуться, і 30% особового складу піде вже в першому кварталі 2022 року. Також можливий всеукраїнський страйк.

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